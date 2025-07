Aktualizacja One UI 8 Watch dla zegarka Galaxy Watch Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił dostępność aktualizacji One UI 8 Watch dla zegarka Galaxy Watch Ultra. Aktualizacja odblokowuje motywujące funkcje zdrowotne i dopracowany, intuicyjny interfejs zaprezentowany wraz z nową serią Galaxy Watch8. Dzięki temu użytkownicy Galaxy Watch Ultra zyskują dostęp do potężnych narzędzi, takich jak Trener biegania, Obciążenie naczyniowe, Współczynnik antyoksydacji – wszystkie zaprojektowane, by pomóc użytkownikom budować zdrowsze nawyki poprzez motywujące informacje. Dzięki aktualizacji One UI 8 Watch interfejs użytkownika został zoptymalizowany tak, aby na małym ekranie prezentować najważniejsze informacje w jednym miejscu.







Kafelki z wieloma informacjami prezentują istotne dane – od wskaźników zdrowotnych po pogodę – w konfigurowalnym widoku, dostarczając użytkownikom potrzebne informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Funkcja Now bar sprawia, że wszystko, nad czym pracujesz, jest zawsze łatwo dostępne. Te funkcje One UI 8 Watch doskonale wpisują się w solidną i trwałą konstrukcję Galaxy Watch Ultra.



Smartwatch Galaxy Watch Ultra pozostaje najlepszym towarzyszem dla tych, którzy kochają przygody na świeżym powietrzu i jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych z tytanowym wykończeniem: szarej, białej, srebrnej oraz nowej, niebieskiej. Model Galaxy Watch8 został zaprojektowany z myślą o codziennym zdrowiu, komforcie i stylu, natomiast model Galaxy Watch8 Classic oferuje ponadczasową elegancję połączoną z zaawansowaną funkcjonalnością. Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic i Galaxy Watch Ultra w kolorze niebieskim wkrótce zadebiutują w oficjalnej sprzedaży.



Tymczasem, do 24.07 trwa przedsprzedaż najnowszych smartwatchy Galaxy. Decydując się na zakup Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic lub Galaxy Watch Ultra (2025) w ramach przedsprzedażowej oferty Odkup można uzyskać nawet 700 PLN zwrotu za swój obecny smartwatch. W przypadku zakupu modelu Galaxy Watch Ultra (2025) jeszcze do 24.07 można skorzystać z Promocji Zwrot, która umożliwia zwrot na kartę lub na konto w wysokości 500 PLN. Promocje dostępne są u wybranych partnerów i na stronie samsung.com. Szczegóły dotyczące oferty przedsprzedażowej można znaleźć na stronie: www.samsung.com/pl/campaign/smartwatches











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG