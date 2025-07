Elgato Game Capture 4K S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (CORSAIR), zaprezentowało Game Capture 4K S, zewnętrzne rozwiązanie do przechwytywania obrazu, stworzone specjalnie z myślą o udostępnieniu wszystkim użytkownikom najlepszych w swojej klasie funkcji udostępniania rozgrywki. Jako następca bestsellerowej karty przechwytującej HD60 X firmy Elgato, 4K S kontynuuje tradycję firmy, umożliwiając twórcom przekształcanie rozgrywki w wysokiej jakości treści na Twitchu, YouTube, TikToku lub dowolnej innej platformie. Dzięki kinowej jakości przechwytywania 4K60, zerowemu opóźnieniu przesyłu i niemal zerowemu opóźnieniu podglądu oprogramowania, 4K S zapewnia wydajność w czasie rzeczywistym, której wymagają dzisiejsi gracze.







Gotowość na następną generację

Nadążając za najnowszymi konsolami, w tym konsolami Sony i Microsoft, 4K S obsługuje przechwytywanie z nowej konsoli Nintendo Switch 2, zapewniając graczom wysokiej jakości rozwiązanie typu plug-and-play do nagrywania lub strumieniowego przesyłania rozgrywki w kinowej jakości 4K60, gdy urządzenie przenośne jest podłączone do stacji dokującej. 4K S kontynuuje również zaangażowanie Elgato w kompatybilność z systemem iPadOS, umożliwiając twórcom przechwytywanie bezpośrednio na modele iPadów z portem USB-C.



Od wysokiej wierności do wysokiej liczby klatek na sekundę

Dla graczy, których pociąga kinowa narracja, odkrywanie otwartych światów i niezwykle szczegółowych scen, 4K S przechwytuje każdy piksel w oszałamiającej jakości 4K60, zachowując klatki i tekstury z nieskazitelną klarownością. Dla tych, którzy wymagają konkurencyjnej szybkości i precyzji potrzebnej w grach takich jak Valorant lub Call of Duty, 4K S obsługuje również formaty przechwytywania z wysoką liczbą klatek na sekundę, takie jak 1440p120 i 1080p240. Dzięki temu gracze mogą grać z najwyższą wiernością obrazu, przechwytując obraz bez utraty szczegółów i wydajności. Przepuszczanie bez opóźnień zapewnia natychmiastową reakcję rozgrywki na głównym wyświetlaczu, a podgląd w czasie zbliżonym do rzeczywistego jest wystarczająco szybki dla większości graczy, co idealnie sprawdza się w konfiguracjach, w których drugi ekran nie jest dostępny.



Profesjonalne parametry w kompaktowej obudowie

Pomimo niewielkich rozmiarów, 4K S oferuje profesjonalne funkcje, takie jak przepuszczanie HDR10 do 4K60, obsługa HDR10 do 1080p60 w systemie Windows, obsługa VRR zapewniająca ultra płynną rozgrywkę oraz analogowe wejście audio do natywnego czatu zespołowego. Dzięki złączu USB-C działa płynnie w systemach Windows 11, macOS 13 i iPadOS 18 bez konieczności instalowania sterowników. Zgodność z UVC zapewnia kompatybilność z OBS Studio, Streamlabs, Zoom, TikTok Live Studio i innymi popularnymi aplikacjami do transmisji na żywo.



Zupełnie nowe oprogramowanie do przechwytywania

Wraz z 4K S debiutuje Elgato Studio, zupełnie nowa aplikacja do przechwytywania, która w najbliższych miesiącach zastąpi 4KCU. Zaprojektowana z myślą o uproszczeniu procesu nagrywania, aplikacja natychmiast wykrywa 4K S i oferuje ultra niskie opóźnienia podglądu, minimalne obciążenie systemu podczas nagrywania oraz niezbędne funkcje, takie jak narzędzie do robienia zrzutów ekranu, które pozwala uchwycić niezapomniane chwile na potrzeby mediów społecznościowych lub miniatur wideo. Twórcy mogą dostosowywać ustawienia 4K S i eksperymentować z funkcjami beta bezpośrednio w oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają, czy produkują treści na dużą skalę.



Dostępność, gwarancja i ceny

Elgato Game Capture 4K S jest już dostępny w cenie 159.99 USD w sklepie internetowym Elgato. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją oraz globalną obsługą klienta i pomocą techniczną CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR