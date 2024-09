Mercusys wprowadza na rynek nowy router WiFi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys MR47BE to pierwszy produkt w ofercie marki oferujący obsługę standardu WiFi 7. Ten trzypasmowy router pracujący w standardzie BE9300 jest doskonałym rozwiązaniem dla osób potrzebujących bardzo wydajnego routera, wykorzystującego najnowszy standard sieci bezprzewodowej WiFi 7, który zapewni szybkie i niezawodne łącze w całym domu. Mercusys MR47BE pracuje w standardzie WiFi 7 i zapewnia prędkości dochodzące do 9300 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. W routerze zaimplementowano wszystkie funkcjonalności standardu WiFi 7 w tym obsługę niezatłoczonego pasma 6 GHz oraz kanałów o szerokości 320 MHz, a także 4K-QAM i MultiLink Operation.







Wysoką wydajność WiFi zapewniają liczne technologie wspomagające jego pracę, które oferuje router Mercusys MR47BE. Są to m.in. technologia OFDMA, umożliwiająca transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, czy też technologia Beamforming kierunkująca wiązkę sygnału w stronę urządzeń klienckich. Router jest także kompatybilny z technologią EasyMesh, która umożliwia utworzenie domowej sieci Mesh, działającej pod jedną nazwą Wi-Fi i hasłem z innymi urządzeniami sieciowymi kompatybilnymi ze standardem EasyMesh. Mercusys MR47BE umożliwia także stworzenie bardzo wydajnej, multigigabitowej sieci kablowej. Produkt wyposażono w cztery porty o prędkości 2.5 Gb/s, w tym 1 port WAN i 3 porty LAN.



Router Mercusys MR47BE oferuje najnowszy standard szyfrowania WPA3, zapewniając tym samym bezpieczeństwo sieci WiFi oraz skuteczną ochronę sieci przed cyberatakami. Z kolei dzięki rozbudowanej kontroli rodzicielskiej, możliwa jest ochrona najmłodszych użytkowników sieci, podczas korzystania przez nich z Internetu. Rodzice mogą także wyznaczyć określony czas, kiedy ich pociechy korzystają z WiFi.



Dzięki intuicyjnej aplikacji MERCUSYS, dostępnej na urządzenia z iOS i Androidem, konfiguracja i zarządzanie urządzeniem jest niezwykle proste. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, ustawienie routera zajmie zaledwie kilka minut, a zarządzanie siecią będzie możliwe zarówno poprzez WiFi w domu jak i zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując chmurę Mercusys.



MR47BE jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 750 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancją producenta.





























źródło: Info Prasowe - TP-Link