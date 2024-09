Mercusys wprowadza na rynek przełączniki PoE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys przedstawia swoją pierwszą linię przełączników PoE typu desktop. To cztery kilkuportowe modele, które świetnie sprawdzą się w domowych instalacjach kamer CCTV. Nowe switche można również wykorzystać przy wdrożeniu systemu telefonii IP lub punktów dostępowych WiFi w małym biurze. Przełączniki PoE od Mercusys mają kilka cech wspólnych, które czynią je wyjątkowo wygodnym i uniwersalnym rozwiązaniem. Wszystkie modele oferują funkcję zasilania PoE+, co pozwala na zasilanie urządzeń sieciowych bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy. Dodatkowo, każdy przełącznik wyposażono w tryb "Extend", który umożliwia zwiększenie zasięgu transmisji PoE do 250 metrów, oraz tryb izolacji, zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo sieci. Wszystkie urządzenia posiadają metalową obudowę oraz działają bezwentylatorowo, co zapewnia cichą i stabilną pracę. Technologia "plug and play" sprawia, że instalacja tych urządzeń jest szybka i bezproblemowa.







Na uwagę zasługuje przede wszystkim 8-portowy przełącznik MS108GP. Posiada on 8 gigabitowych portów, w tym 7 portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at. Każdy z portów PoE oferuje do 30 W, zaś łączny budżet mocy w tym modelu to 65W. Urządzenie idealnie nadaje się do średniej wielkości sieci, gdzie potrzebna jest obsługa większej liczby urządzeń.

MS105GP to mniejsza wersja, wyposażona w pięć gigabitowych portów RJ45, z czterema portami PoE+ zgodnych ze standardami 802.3af/at. Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że jest świetnym wyborem dla użytkowników, którzy potrzebują podłączyć mniej urządzeń, jednocześnie zachowując wydajność i budżet mocy większego modelu.



Portfolio przełączników PoE uzupełniają dwa modele z portami Fast Ethernet - MS110P i MS106LP.

- MS110P posiada 10 portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego 8 to porty PoE+ zgodne ze standardem 802.3af/at oferujące do 30 W mocy na każdym z nich. Łączny budżet mocy przełącznika to 65 W. Urządzenie posiada dwa porty uplink, które pozwalają na połączenie zarówno z resztą sieci, jak i urządzeniem typu NVR, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji monitoringu. Dodatkowo, posiada funkcję PoE Auto Recovery, która automatycznie restartuje podłączone urządzenia w przypadku ich awarii, co zwiększa stabilność i niezawodność monitoringu.

- MS106LP to kompaktowy model, wyposażony w sześć portów RJ45, z których cztery obsługują PoE+ zgodne ze standardem 802.3af/at oferujące do 30 W mocy na każdym z nich. Łączny budżet mocy przełącznika to 40 W. Podobnie jak bliźniaczy model MS110P, przełącznik posiada 2 porty uplink oraz funkcję PoE Auto Recovery. Dzięki niewielkim rozmiarom, urządzenie doskonale sprawdzi się w niewielkich przestrzeniach, takich jak małe biura czy domy prywatne.



Przełączniki zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta. Cena MS108GP to około 122 PLN, MS105GP to ok. 95 PLN, MS110P to ok. 100 PLN, a MS106LP to ok. 85 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link