Mi MIX FOLD - pierwszy składany smartfon Xiaomi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon, Mi MIX FOLD, podczas premiery nowych produktów na wiosnę 2021 roku, podczas której wcześniej ogłoszono Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra. Wyposażony w duży 8,01-calowy elastyczny wyświetlacz wewnętrzny o rozdzielczości WQHD+ i 6,52-calowy wyświetlacz zewnętrzny, to innowacyjne nowe urządzenie oferuje największy składany wyświetlacz w jakimkolwiek smartfonie do tej pory. Urządzenie może pochwalić się jeszcze większą liczbą nowości, debiutując z własnym procesorem Xiaomi Surge C1, zoptymalizowanym pod kątem profesjonalnej fotografii oraz z pierwszym na świecie płynnym obiektywem w smartfonie.







Mi MIX FOLD oferuje najwyższej jakości wrażenia z poczwórnym zestawem głośników, baterią 5020mAh i wsparciem dla ładowania 67 Wat. Jest to również kolejny kamień milowy dla Xiaomi, wprowadzający szereg przełomowych rozwiązań technologicznych – z naciskiem na doświadczenia konsumentów.



Pierwszy składany smartfon Xiaomi, Mi MIX FOLD ma konstrukcję zawiasu w kształcie litery U, która znacznie poprawia wagę i niezawodność. Waga została zmniejszona nawet o 27% w porównaniu z innymi składanymi smartfonami. Urządzenie przeszło 200 000 zgięć w testach niezawodności i do 1 miliona zgięć w ekstremalnych testach niezawodności.



Wyposażony w elastyczny 8.01-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości WQHD+, Mi MIX Fold oferuje współczynnik proporcji 4:3, co czyni go nie tylko największym składanym wyświetlaczem smartfonu dostępnym obecnie na rynku, ale także stawia go powyżej niektórych tabletów pod względem rozmiarów. Oferując wyjątkowy urok składanego smartfonu z wyświetlaczem wielkości tabletu w małym i kompaktowym opakowaniu, Mi MIX FOLD zapewnia niezrównane wrażenia zarówno podczas pracy, jak i zabawy.



Mi MIX Fold dziedziczy wyjątkową jakość wyświetlania flagowych smartfonów Xiaomi, zaczynając od doskonałej jakości wyświetlanych kolorów. Ekran urządzenia z 1 miliardem kolorów został skrupulatnie dostrojony przez własny algorytm kalibracji kolorów Xiaomi, dzięki czemu uzyskuje imponującą dokładność kolorów JNCD≈0.29 i ΔE≈0.35. Osiągając jasność szczytową 900 nitów i jasność całkowitą 600 nitów, ekran zapewnia komfortowe oglądanie w różnych ustawieniach, podczas gdy współczynnik kontrastu 4 300 000:1, obsługa Dolby Vision i HDR10+ oraz gama kolorów DCI-P3 pomagają wyświetlić wysoce dynamiczne i realistyczne obrazy i filmy o żywych kolorach.



Oprócz wewnętrznego wyświetlacza, Mi MIX FOLD posiada 6.52-calowy zewnętrzny wyświetlacz AMOLED, również największy w jakimkolwiek składanym smartfonie. Z częstotliwością odświeżania 90Hz, częstotliwością próbkowania dotyku 180Hz i rozdzielczością HD+, ten wyświetlacz oferuje szybkie i płynne wrażenia użytkownika z doskonałą ostrością i szczegółowością. Wyświetlacz ma proporcje 27:9 i może pochwalić się najwyższą dokładnością odwzorowania kolorów JNCD≈0.55 i ΔE≈0.52. Wreszcie, dzięki jasności szczytowej 900 nitów, jasności całkowitej 700 nitów i obsłudze HDR10+, wyświetlacz oferuje doskonałe kąty widzenia, głębię i kontrast kolorów.



Zasilane przez własny algorytm AI Xiaomi, oba wyświetlacze Mi MIX FOLD mogą generować obrazy i filmy w super rozdzielczości, a nawet są w stanie podwoić rozdzielczość zdjęć z 720p do 1440p. W przypadku wideo algorytm AI potroi rozdzielczość, zwiększając jakość z 480p do 1440p.



Po zdobyciu uznania za podwójne głośniki w poprzednich urządzeniach, Xiaomi jeszcze bardziej ulepszyło system dźwiękowy w Mi MIX FOLD, tworząc pierwszy w historii smartfonów zestaw czterech głośników. Symetrycznie zaprojektowane, podwójne głośniki 1216 są umieszczone po obu stronach ekranu i mogą pochwalić się dużą amplitudą 0.65mm. Właściwości głośnika są wzmocnione przez wzmacniacz 15V Smart PA, który pozwala uzyskać dźwięk do 40% głośniejszy niż w Mi 10 Pro. Mi MIX FOLD dziedziczy z serii Mi 11 profesjonalnej klasy strojenie audio SOUND BY Harman Kardon.



Mi MIX FOLD to pierwszy smartfon w branży, który wykorzystuje prawdziwy panoramiczny dźwięk przestrzenny. Wykorzystując własny algorytm Xiaomi quad-speaker array, urządzenie może realizować przestrzenne odtwarzanie dźwięku, dodając dodatkowy wymiar dźwięku przy wykorzystaniu dwóch podstawowych głośników, tworząc prawdziwe trójwymiarowe wrażenia słuchowe.



Dzięki zastosowaniu standardu Dolby Vision i czterogłośnikowego systemu dźwięku panoramicznego 3D, Mi MIX FOLD to prawdziwa „bestia”, oferująca wciągające wrażenia dzięki żywym kolorom, wysokiej jakości dźwięku i bardzo dużej powierzchni wyświetlacza. Urządzenie obsługuje również funkcję multi-window, dzięki czemu można oglądać do czterech filmów w różnych oknach na wyświetlaczu w tym samym czasie.



Mi MIX FOLD oferuje również zupełnie niezrównane wrażenia z gier – niespotykane na urządzeniu mobilnym. Rozmiarze 8.01" to więcej przestrzeni w pionie, co daje znacznie szersze pole widzenia niż w tradycyjnych smartfonach. Im większy ekran, tym lepsza praca! Super duży wyświetlacz Mi MIX FOLD wspiera produktywność np. w podróży, obsługując szeroką gamę praktycznych narzędzi do pracy, takich jak podzielony ekran, wieloekranowe przeciąganie i upuszczanie, okna równoległe, tryb Pulpit, asystent spotkań AI i wiele innych.



Mi MIX FOLD wykorzystuje procesor Surge C1 - profesjonalny układ przetwarzania obrazu, opracowany przez Xiaomi. Produkt dwóch lat rozwoju i 140 milionów RMB inwestycji w badania i rozwój, ten układ zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność, przy skromnym wykorzystaniu CPU i pamięci. Pozwala to na obsługę ulepszonego algorytmu 3A i ustawiania ostrości w słabym oświetleniu, automatycznej ekspozycji i automatycznego balansu bieli, znacznie poprawiając jakość obrazu.



Mi MIX FOLD to także pierwszy na świecie smartfon z technologią Liquid Lens, otwierający erę bionicznej fotografii. Płynny obiektyw wykorzystuje zasadę działania ludzkiego oka, tworząc strukturę przypominającą soczewkę z przezroczystej folii zawierającej płyn, czym różni od tradycyjnych soczewek optycznych. Promień krzywizny powierzchni sferycznej może być precyzyjnie zmieniany, dzięki specjalnemu silnikowi opartemu na samodzielnie opracowanej technologii Xiaomi, co pozwala na 3-krotny zoom optyczny, do 30-krotnego przybliżenia teleobiektywu i zapewnia minimalną odległość ogniskowania wynoszącą 3 cm. Jeden obiektyw praktycznie pokrywa funkcje dwóch obiektywów. Możesz fotografować z bliska mikro detale, a z daleka podziwiać wspaniałe rzeki i góry. Płynna soczewka oferuje również wysoką przepuszczalność światła, bardzo niską dyspersję i doskonałą odporność na ekstremalne warunki. Może zachować płynną formę w środowisku o temperaturze od -40°C do +60°C, zapewniając stabilną, długotrwałą i wysokiej jakości optykę smartfonu.



Mi MIX FOLD jest również wyposażony w główny aparat 108MP pikseli i 13MP ultraszerokokątną aparat z imponującym polem widzenia 123°. Główny aparat o rozdzielczości 108MP pikseli jest wyposażony w obiektyw 7P, który może bezpośrednio generować zdjęcia o wysokiej rozdzielczości 108MP pikseli. Ultraszerokokątna kamera 123° obsługuje inteligentne przełączanie, pozwalając na uzyskanie zdumiewającego pola widzenia podczas fotografowania budynków i scenerii. W tym samym czasie, korekcja zniekształceń wykorzystująca AI jest używana do skutecznej poprawy krawędzi w obrazie. Może ona nie tylko eliminować zniekształcenia krawędzi krajobrazów, ale także korygować zniekształcenia twarzy na ultraszerokokątnych zdjęciach grupowych.



Mi MIX FOLD ma baterię o pojemności 5 020mAh, oferując największą pojemność wśród większości składanych urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Wykorzystuje opatentowaną przez Xiaomi nową architekturę równoległej, podwójnej baterii, która składa się z dwóch akumulatorów o pojemności 2.460mAh i 2.560mAh. Specjalna struktura równoległa pozwala na niesamowitą wydajność prądową 10A, zapewniając potężny impuls dla zasilania czterech głośników smartfonu.



Dodatkowo, Mi MIX FOLD obsługuje również szybkie ładowanie 67W. Dzięki niestandardowym trzem chipsetom IC i równoległemu połączeniu dwóch superwydajnych podsystemów ładujących, można osiągnąć współczynnik konwersji do 97.5%, co pozwala na pełne naładowanie w zaledwie 37 minut. W Mi MIX FOLD wprowadzono również technologię baterii CNT, która ułatwia bezpieczniejsze i szybsze ładowanie, jednocześnie przedłużając żywotność baterii.



Mi MIX FOLD jest wyposażony w najnowszej generacji flagowy procesor mobilny Qualcomm Snapdragon 888. Najbardziej zaawansowany proces technologiczny 5nm poprawia wydajność CPU, GPU i AI platformy mobilnej, jednocześnie obniżając zużycie energii. Zupełnie nowa pamięć LPDDR5 3.200MHz, w połączeniu z szybką pamięcią flash UFS 3.1, wpiera flagową wydajność Snapdragona 888.



Aby skutecznie wykorzystać obszar składanej obudowy, Mi MIX FOLD ma system chłodzenia typu motylkowego, który integruje chłodzenie cieczą VC o dużej powierzchni, żel termiczny, wielowarstwowe arkusze grafitowe i inne metody rozpraszania ciepła. Całkowity obszar rozpraszania ciepła wynosi aż 22583.7 mm², znacznie poprawiając zdolność chłodzenia podczas operacji obliczeniowych pod dużym obciążeniem, szybkiego ładowania i szybkiego pobierania 5G. Skuteczne rozpraszanie ciepła pozwala Mi MIX FOLD działać płynnie i bez zawieszania.



Mi MIX FOLD jest oferowany w wersjach Standard i Ceramic Special Edition. Wersja standardowa ma szklaną tylną obudowę Corning Gorilla Glass piątej generacji z ceramiczną teksturą. Wersja Ceramic Special Edition jest wyposażona w złotą środkową ramkę i przyciski głośności, a także czarny ceramiczny tył obudowy ze specjalnym grawerunkiem laserowym.



Smartfon zostanie wyceniony na 9999 RMB za wersję 12GB+256GB, oraz 12999 RMB za wersję 16GB+512GB.



Mi MIX FOLD będzie oficjalnie dostępny do kupienia od 16 kwietnia w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem oficjalnych kanałów Xiaomi.





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi