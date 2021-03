Cooler Master MasterCase EG200 - moc desktopa dla laptopa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterCase EG200 to obudowa na zewnętrzną kartę graficzną. Posiadacze laptopów z portem Thunderbolt 3 mogą dzięki niej rozbudować swoje konfiguracje o mocne GPU. Konstrukcja ma wbudowany 550-watowy zasilacz V SFX Gold o sprawności 90% (80 Plus Gold) z dwoma wtyczkami PCIe 8-pin. W środku zaś zmieszczą się karty o wysokości do 2.5 slotu i długości do 325 milimetrów. To dość miejsca nawet na rozbudowane, niereferencyjne modele z flagowymi GPU jak Nvidia GeForce RTX 3080. Instalację kart graficznych ma ułatwiać modularna konstrukcja obudowy. Użytkownicy mogą demontować poszczególne, stalowe panele bez użycia narzędzi. Dostęp do wnętrza powinien więc być szybki i wygodny. To z kolei powinno zaprocentować również po osadzeniu wewnątrz karty graficznej.







Obudowa Cooler Master MasterCase EG200 posiada dodatkową zatokę na pamięć masową. Pozwala to na montaż dysku 2.5” lub 3.5”. Funkcja hot swap umożliwia z kolei na jego podmianę “w locie”. Kolejnym praktycznym dodatkiem może okazać się dodatkowy hub oferujący trzy porty USB 3.0. Jest on całkowicie niezależny od interfejsu Thunderbolt 3, dzięki czemu eGPU zawsze ma do dyspozycji pełną przepustowość.



Osiągów nie powinny ograniczać także temperatury. Projektanci wyposażyli obudowę w ściankę typu mesh, która pozwala karcie na pobór chłodnego powietrza. Ciepłe z kolei jest wyprowadzane przez ażurowy, górny panel. Dodatkowo obudowa ma wentylator o średnicy 92 mm. Producent obiecuje, że jest on aktywny tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jego obroty są wówczas płynnie regulowane, by ograniczyć generowany hałas.



Osoby korzystające z obudowy Cooler Master MasterCase EG200 mogą wykorzystać ją do zasilania i jako stand dla laptopa. Wbudowany port USB-C pozwala na dostarczenie do komputera do 60 W, a uchwyt po jednej ze stron pozwala na pionowe umieszczenie maszyny i zaoszczędzenie miejsca. W razie potrzeby stand można zablokować śrubą. Całość wykonana ze stali SGCC i tworzyw sztucznych waży około 5.5 kg.



Z obudowy Cooler Master MasterCase EG200 mogą skorzystać zarówno posiadacze Macbooków jak i PC. jest to sprzęt typu Plug & Play, więc jego instalacja powinna być bezproblemowa. Fani Apple muszą jednak pamiętać, że w przypadku komputerów typu Mac oficjalnie wspierane są wyłącznie karty z układami AMD Radeon. Z kolei jeśli ktoś nie potrzebuje eGPU, wbudowany slot PCIe można zapełnić dowolną kartą rozszerzeń, np. gigabitową kartą sieciową, czy dyskiem NVMe w formie karty PCIe.



Obudowa Cooler Master MasterCase EG200 trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni. Jej cena nie została na razie ujawniona.





Dane techniczne:

• model: MasterCase EG200

• wymiary: 383 x 140 x 208 mm

• waga: 5.42 kg

• materiały: stal SGCC, ABS

• maks. wymiary karty graficznej:

- długość: do 325 mm

- wysokość: do 54 mm (2.5 slotu)

- szerokość: 141 mm

• tylny panel I/O:

- hub USB: 3 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.0);

- wejście USB: 1 x micro-USB-B 3.2 Gen 1 (3.0);

- Thubnderbolt 3/USB-C z PD do 60 W

• zatoka na dysk SATA: 1 x 2.5” lub 1 x 3.5”

• kontroler: Intel JHL7440

• chłodzenie: aktywny wentylator 92 mm ze sterowaniem PWM (maks. 2600 obr./min.)

• zasilacz: Cooler Master V SFX Gold 550 W

• okablowanie wewnętrzne:

- 2 x 6+2 pin PCIe

- 1 x SATA

- 1 x 24-pin

• okablowanie zewnętrzne:

- Thunderbolt 3 (500 mm)

- USB (700 mm z przejściówką USB-A do USB-C)



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia