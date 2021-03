CORSAIR K55 RGB PRO i K55 RGB PRO XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży dwie nowe wersje jednej z najpopularniejszych klawiatur membranowych na rynku – K55 RGB PRO i K55 RGB PRO XT. Odświeżone wizualnie produkty, podobnie jak wcześniejsza wersja, zostały wyposażone w sześć dedykowanych klawiszy do makr z możliwością zintegrowania z oprogramowaniem Elgato Stream Deck, aby można było przypisać im dowolne akcje i skróty. K55 RGB PRO i K55 RGB PRO XT oferują ciche, membranowe przełączniki, zwiększoną odporność na pył i ciecz, intuicyjne przyciski multimedialne, miękką i odłączaną podpórkę pod dłonie oraz zaawansowane podświetlenie w pełni zintegrowane z oprogramowaniem CORSAIR iCUE.







K55 RGB PRO ma pięć stref podświetlenia RGB z sześcioma gotowymi efektami podświetlenia do wyboru na start. Bardziej zaawansowana K55 RGB PRO XT gwarantuje indywidualne podświetlenie RGB każdego klawisza, dziesięć predefiniowanych efektów iluminacji oraz zapewnia prawie nieograniczone możliwości personalizacji za pomocą oprogramowania CORSAIR iCUE. Aplikacja iCUE, której interfejs jest jeszcze bardziej intuicyjny dzięki niedawnym ulepszeniom i standaryzacji do wersji 4, umożliwia nie tylko personalizację dynamicznego podświetlenia RGB, ale i zmianę mapowania klawiszy czy tworzenie zaawansowancyh makr. Ponadto, iCUE synchronizuje RGB w całym systemie tworząc jeden ekosystem oraz ma wyjątkowe dodatki, takie jak m.in. integracja z wybranymi grami.



Obie premierowe klawiatury mają po sześć dedykowanych klawiszy do tworzenia makr, które ułatwiają korzystanie z niestandardowych funkcji, skrótów i akcji. Dodatkowe klawisze można także w pełni zintegrować z oprogramowaniem Elgato Stream Deck, aby szybko i łatwo aktywować wcześniej zaprogramowane polecenia podczas tworzenia relacji na żywo, co zdecydowanie podnosi poziom nagrywanych materiałów. Co więcej, siedem specjalnych klawiszy do multimediów i regulacji głośności umieszczonych na konstrukcji obudowy ułatwia kontrolę nad odtwarzanymi mediami, dzięki czemu użytkownik może lepiej skupić się na akcji.



K55 RGB PRO i K55 RGB PRO XT zostały wyposażone w odłączaną podpórkę dla dłoni o miękkiej fakturze, która zapewnia wygodę przez cały czas używania klawiatury oraz gwarantuje lepszą ergonomię. Ciche i szybko reagujące klawisze z wyczuwalnym lekkim oporem po naciśnięciu zwiększają wygodę pisania. Anti-ghosting z selektywną obsługą naciśnięć wielu klawiszy jednocześnie zapewnia rejestrację wszystkich ruchów w grach typu FPS czy MOBA, a specjalny przycisk blokady klawisza Windows zapobiega przypadkowym błędom w krytycznych momentach. Odporność na kurz i zalania zgodna ze stopniem ochrony IP42 pozwala również mniej martwić się o potencjalne uszkodzenia sprzętu podczas codziennego użytkowania.



CORSAIR K55 RGB PRO oraz CORSAIR K55 RGB PRO XT są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W polskich sklepach sprzęt pojawi się w kwietniu br. w sugerowanej cenie detalicznej 259 PLN za K55 RGB PRO oraz 339 PLN za K55 RGB PRO XT. Wszystkie peryferia i akcesoria dla graczy tworzone przez amerykańską firmę są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































