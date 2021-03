XPG Xenia Xe z certyfikatem Intel EVO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ultrabook XPG XENIA Xe jest najnowszym owocem dotychczasowej współpracy XPG i Intela skierowanym do osób poszukujących lekkiego i poręcznego ultrabooka, który okazjonalnie pozwoli grać w nowe gry lub posłuży do pracy w postaci np. obróbki wideo. Obudowa laptopa mierząca zaledwie 14,9 mm grubości została wykonana z wysokiej jakości anodyzowanego aluminium poddanego obróbce na maszynach CNC. Takie połączenie zapewnia ważącemu tylko 1,65 kg Xenii Xe stylowy wygląd, wytrzymałość oraz mobilność.







XPG Xenia Xe będzie dostępna w wersjach wydajnościowych obejmujących najnowsze procesory Intel Core i5-1135G7 lub i7-1165G7 z grafiką Iris Xe sparowane z 8 lub 16 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia wystarczającą wydajność do pracy oraz pozwala na rozrywkę w rozdzielczości FHD w takie tytuły jak: Valorant, Dota 2, Apex Legends, League of Legends lub nawet w gry klasy AAA w postaci naszego rodzimego Wiedźmina 3. Do tego dodajmy 15,6-calowy dotykowy ekran IPS o rozdzielczości FHD, którego współczynnik ekranu do obudowy laptopa wynosi 87% oraz szybki dysk SSD PCIe Gen4 M.2 o pojemności 1 TB.



XPG Xenia Xe spełnia też wymagania platformy intel EVO. Z tego względu Xenia Xe może działać do 16-godzin na zasilaniu akumulatorowym, wspiera szybkie ładowanie, wsparcie dla najnowszego standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6, ma porty USB typu C ze wsparciem interfejsu Thunderbolt 4, czy kamerkę na podczerwień niezbędną do działania funkcji Windows Hello pozwalającej na wybudzenie laptopa zaledwie w sekundę.

























Źródło: Info Prasowe / ADATA