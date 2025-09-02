Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Końcówka lata to najlepszy moment na przygodę - górską wspinaczkę, nurkowanie, surfing czy wyprawę w dziką naturę. Do takich wyzwań warto mieć u boku sprytnego i wytrzymałego towarzysza, który dotrzyma Ci kroku w każdych warunkach. Tym właśnie jest smartwatch Mibro Watch GS Explorer - niezawodny kompan gotowy na każde wymagające zadanie. Niezależnie od tego czy wolisz spokojny wypoczynek w plenerze, czy ekstremalne wyzwania, warto mieć przy sobie elegancki, wytrzymały gadżet, który pomoże zadbać o zdrowie, przedstawi optymalną trasę, ostrzeże przed kiepską pogodą, przeanalizuje Twój trening, a nawet zapłacisz nim w sklepie.







Mibro Watch GS Explorer - kompan do ekstremalnych zadań

Smartwatch Mibro Watch GS Explorer został zaprojektowany z myślą o odporności w warunkach, które zdecydowanie nie należą do najprzyjemniejszych. Tarcza zegarka została wykonana ze stali nierdzewnej 316L i pokryta warstwą węgla diamentowego, a wyświetlacz chroni szkło hartowane Corning Gorilla Touch Glass o twardości 9H i odporności na zarysowania 4X. Wytrzymałość urządzenia potwierdza certyfikat MIL-STD 810H, dzięki czemu podczas wyprawy można zapomnieć, że ma się go na nadgarstku i nie martwić o uszkodzenia spowodowane uderzeniami czy otarciami.



Deszcz, błoto czy nawet całkowite zanurzenia w wodzie są niestraszne dla Mibro Watch GS Explorer. Budowa smartwatcha cechuje się wodoszczelnością do 10 ATM, co pozwala na nurkowanie do głębokości 30 metrów, a ponadto podoła ciśnieniu do 10000 hPa. Smartwatch Mibro sprawdzi się też świetnie w trakcie kilkudniowego marszu lub campingu. Pojemna bateria 460 mAh pozwala nawet na 20 dni działania przy codziennym użytkowaniu i na 10 dni pracy w trybie standardowym.



Osobisty asystent i centrum informacji w podróży

W smartwatchu został zastosowany ekran AMOLED o maksymalnej jasności do 1500 nitów, który poradzi sobie nawet z najostrzejszym światłem słonecznym. To szczególnie przydatne, gdy chcemy sprawdzić trasę, a jej śledzenie umożliwia pozycjonowanie GPS z pięciu satelit. Smartwatch korzysta z wbudowanego procesora GNSS, obsługującego sygnały GPS 1L+5L. Dodatkowo dużym udogodnieniem dla użytkownika jest możliwość wyświetlania na zegarku map z zewnętrznych aplikacji jak popularnej Stravy i zapisywanie pokonanych ścieżek w formatach GPX, KML i TCX w dedykowanej MibroFit.

Mibro Watch GS Explorer posiada wbudowany barometryczny czujnik wysokości, który pozwala określić wysokość nad poziomem morza i ciśnienie atmosferyczne. Ponadto smartwatch ma możliwość agregowania aktualnych, zaawansowanych danych meteorologicznych zgodnych z naszą lokalizacją, więc szansa na to, że zła pogoda zaskoczy nas w trakcie podróży, jest zmniejszona do minimum.



Urządzenie monitoruje nasze parametry życiowe, takie jak puls, ciśnienie tętnicze czy natlenienie krwi. Zegarek oferuje także monitorowanie stresu i śledzenie cyklu menstruacyjnego. GS Explorer zapisuje te wyniki w aplikacji MibroFit, aby zawsze były pod ręką. Dla dopełnienia zestawu funkcjonalności, sprzęt został wyposażony w moduł NFC, który ułatwi wykonanie zakupów w sklepie, bez konieczności ściągania plecaka, aby wyciągnąć portfel czy telefon.



Cena i dostępność

Mibro Watch GS Explorer oferowany jest w cenie 499 PLN i można go zakupić w trzech wariantach kolorystycznych tarcz i paska: czarnym, białym oraz zielonym. Produkt jest dostępny do zakupu w sklepach partnerów dystrybutora, tj. MediaExpert, RTV Euro AGD, Electro, Avans, Morele, OleOle, Funtech, Vobis.





















źródło: Info Prasowe - Nimbro