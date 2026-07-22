Mio - Tryb parkingowy nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kupując kamerę samochodową, większość kierowców porównuje rozdzielczość nagrań, jakość obrazu czy dodatkowe funkcje. Niewielu zwraca jednak uwagę na element, który może znacząco zwiększyć koszt całego zestawu – konieczność dokupienia dodatkowego zasilacza do korzystania z trybu parkingowego. Mio postanowiło zmienić obowiązujące standardy i wprowadziło tryb parkingowy nowej generacji, w którym wszystkie niezbędne elementy zostały zintegrowane z kamerą! Nowe modele Mio MiVue 802W Pro i 803W Pro, MiVue 903W Pro oraz MiVue 903WD Pro Dual wyposażono we wbudowany moduł Smartbox, dzięki czemu użytkownik otrzymuje kompletny system monitoringu parkingowego bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. To rozwiązanie przekłada się nie tylko na niższy koszt zakupu, ale również prostszy montaż i pełną funkcjonalność.







Kupujesz kamerę? Kupuj kompletny zestaw

W przypadku wielu kamer dostępnych na rynku tryb parkingowy jest jedynie funkcją „na papierze”. Aby rzeczywiście działał, użytkownik musi dokupić dodatkowy zasilacz (Hardwire Kit lub Parking Cable), a następnie zapłacić za jego montaż. W ten sposób początkowo atrakcyjna cena urządzenia okazuje się znacznie wyższa.



W przypadku nowych kamer Mio nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych akcesoriów – urządzenia działają od razu po włączeniu. Dla kierowcy oznacza to przede wszystkim realne oszczędności. Brak konieczności zakupu dodatkowego zasilacza trybu parkingowego pozwala zaoszczędzić nawet 100–250 zł w porównaniu z wieloma konkurencyjnymi rozwiązaniami. W zestawie otrzymujesz bowiem kompletny przewód 3-kanałowy do podłączenia pod zasilanie auta, dzięki któremu sprzęt działa od razu po instalacji. Montaż jest prostszy, a wszystkie ustawienia monitoringu można wygodnie kontrolować bezpośrednio z poziomu kamery. Kamera pozostaje aktywna również wtedy, gdy samochód stoi na parkingu. Zarysowanie drzwi, uderzenie podczas parkowania czy akt wandalizmu mogą zostać zarejestrowane, dostarczając materiału, który pomaga ustalić sprawcę i dochodzić swoich praw.



Kluczowe korzyści dla kierowcy:

• Zero ukrytych kosztów – oszczędzasz nawet 100–250 zł w porównaniu z konkurencją, bo nie musisz dokupować dodatkowych akcesoriów.

• Prosty montaż i gotowość do pracy – kamera działa od razu po włączeniu, a niezbędny do podłączenia pod zasilanie auta przewód 3-kanałowy otrzymujesz w zestawie.

• Pełna funkcjonalność od startu – tryb parkingowy aktywujesz bez dodatkowego zasilacza trybu parkingowego. Cały system monitoringu kontrolujesz z poziomu urządzenia.

• Stała ochrona auta – kamera rejestruje zarysowania, stłuczki czy akty wandalizmu, ułatwiając dochodzenie swoich praw.

• Inteligentne rozwiązania w praktyce: Time-Lapse z symultaniczną detekcją ruchu – zamiast ograniczeń znanych z kamer budżetowych dostajesz rozwiązanie, które działa jak profesjonalny monitoring.



Nowa seria Mio oferuje znacznie więcej niż samo zasilanie podczas postoju

Kamery mogą przez całą noc rejestrować obraz w energooszczędnym trybie poklatkowym (Time-Lapse), jednocześnie prowadząc ciągłe wykrywanie ruchu. Co ważne, oba typy nagrań zapisywane są w osobnych folderach, dzięki czemu odnalezienie kluczowego materiału zajmuje dosłownie chwilę. Tryb parkingowy uruchamia się bezpośrednio z poziomu menu urządzenia i nie wymaga stosowania dodatkowych modułów. System wyposażono również w zabezpieczenie chroniące akumulator przed nadmiernym rozładowaniem (z wyjątkiem pojazdów z instalacją 24 V). W praktyce oznacza to, że samochód pozostaje pod stałą ochroną również wtedy, gdy kierowcy przy nim nie ma. Zarysowanie drzwi, uderzenie podczas parkowania czy akt wandalizmu mogą zostać zarejestrowane, co znacząco ułatwia ustalenie sprawcy i dochodzenie swoich praw.



Bezpieczniej także podczas jazdy

Nowe modele Mio zostały wyposażone w moduł Wi-Fi umożliwiający błyskawiczne kopiowanie nagrań bez wyjmowania karty pamięci. Dzięki aktualizacjom OTA (Over-the-Air) użytkownik otrzymuje nowe funkcje i poprawki oprogramowania automatycznie przez sieć bezprzewodową. Kamery posiadają również rozbudowany system ostrzegania o fotoradarach oraz odcinkowych pomiarach prędkości. Podczas przejazdu przez odcinkowy pomiar urządzenie na bieżąco wylicza średnią prędkość pojazdu, pomagając kierowcy uniknąć mandatu i podróżować bardziej komfortowo.



Jakość obrazu, która może przesądzić o wyniku sprawy

Model MiVue 903W Pro został wyposażony w najnowszy sensor Sony STARVIS 2, wykorzystywany również w profesjonalnych systemach monitoringu.



Nowoczesny przetwornik zapewnia:

• większą czułość w nocy

• wyższą szczegółowość obrazu

• lepszą czytelność tablic rejestracyjnych

• większą wartość dowodową nagrań



Dodatkowo wszystkie nowe modele wykorzystują technologię HDR, która łączy kilka ekspozycji w jedno ujęcie. Pozwala to zachować szczegóły zarówno podczas jazdy pod słońce, jak i nocą przy światłach innych pojazdów.



Trzy modele dopasowane do różnych potrzeb:



Mio MiVue 803W Pro – 469 PLN - Model oferuje komplet funkcji oczekiwanych od nowoczesnej kamery samochodowej: wbudowany moduł Smartbox, tryb parkingowy, Wi-Fi, aktualizacje OTA oraz wysoką jakość nagrań z technologią HDR. To propozycja dla kierowców, którzy chcą otrzymać pełną funkcjonalność bez ponoszenia dodatkowych kosztów.



Mio MiVue 903W Pro – 549 PLN - Rozszerza możliwości modelu 803W Pro o sensor Sony STARVIS 2 zapewniający jeszcze lepszą jakość nagrań po zmroku i w trudnych warunkach oświetleniowych. To rozwiązanie dla osób oczekujących maksymalnej jakości materiału dowodowego.



Mio MiVue 903WD Pro Dual – od 649 PLN - Najbardziej rozbudowany model serii. Oprócz wszystkich funkcji wersji 903W Pro posiada kamerę tylną MiVue E40 rejestrującą obraz w jakości Full HD z wykorzystaniem HDR i technologii Night Vision. Dzięki jednoczesnemu nagrywaniu przodu i tyłu pojazdu zapewnia kompleksową ochronę zarówno podczas jazdy, jak i postoju. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





























źródło: Info Prasowe - MiTAC