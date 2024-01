Mio - Trzy lata gwarancji na kamery

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wideorejestratory Mio nieprzerwanie od wielu lat zdobywają cenne nagrody konsumenckie, które potwierdzają zadowolenie ich użytkowników. W ubiegłym roku wideorejestrator Mio MiVue 955WD zostały nagrodzony pierwszym miejscem w plebiscycie The Best of Moto 2023. Od 1 stycznia br. decydując się na zakup dowolnego produktu Mio, otrzymamy uaktualnienie oraz aż 3 lata bezpłatnej gwarancji na urządzenie oraz jego baterię. Gwarancją są teraz objęte wszystkie produkty w portfolio Mio, również zasilacz trybu parkingowego Mio Smartbox III.







Dla Mio najważniejsza jest jakość. Każdy produkt w czasie od projektu do produkcji zostaje poddany aż 50 szczegółowym testom. Ich celem jest zapewnienie użytkownikom najwyższej jakości oraz niezawodnych kamer samochodowych. Mio jest jedynym producentem kamer samochodowych, który oferuje 3 lata gwarancji na swoje produkty.









Źródło: Info Prasowe - MiTAC