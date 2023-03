Mio - Trzy lata gwarancji na wideorejestratory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio, wiodąca marka kamer samochodowych w Polsce, nieustannie dba, aby jej produkty odznaczały się najwyższą jakością. Klienci Mio doceniają markę za jej innowacyjne rozwiązania, świetną jakość nagrań kamer oraz przystępne ceny urządzeń o zaawansowanych funkcjach. Z dniem 1 marca br. marka ogłosiła, że na wybrane modele kamer obowiązywać będą aż 3 lata gwarancji! Kamery samochodowe Mio zdobywały na przestrzeni lat wiele nagród konsumenckich. Tylko w ubiegłym roku nagrodzone zostały 2 kamery: Mio MiVue 848 w plebiscycie Tech Awards 2022 oraz Mio MiVue 886 4K w plebiscycie The Best of Moto 2022.







Od teraz, decydując się na zakup wybranych kamer samochodowych Mio, otrzymamy uaktualnienie oraz aż 3 lata bezpłatnej gwarancji na urządzenie i jego baterię. Lista modeli objętych akcją widoczna jest poniżej:

• MiVue 731

• MiVue 732

• MiVue 733 WiFi

• MiVue M760D

• MiVue M700

• MiVue 792 GPS WiFi

• MiVue 795

• MiVue 798 WiFi

• MiVue 798 WiFi Dual

• MiVue 798 Pro

• MiVue 798 Dual Pro

• MiVue 886 4K

• MiVue 812

• MiVue 818

• MiVue 826 WiFi

• MiVue 846

• MiVue 848

• MiVue 866

• MiVue C380 Dual

• MiVue C540

• MiVue C541

• MiVue C545

• MiVue C560

• MiVue C570

• MiVue C580

• MiVue C588T Dual

• MiVue J60 WiFi GPS

• MiVue J80 WiFi GPS

• MiVue A30

• MiVue A50

• MiVue A40



Dla marki Mio jakość jest najważniejsza. Każdy w wyżej wymienionych modeli w czasie od projektu do produkcji został poddany aż 50 szczegółowym testom. Celem jest zapewnienie użytkownikom najwyższej jakości oraz niezawodnych kamer samochodowych.



Bezpłatna aktualizacja nie obejmuje akcesoriów eksploatacyjnych (uchwyty, ładowarki samochodowe). Gwarancja na akcesoria wynosi odpowiednio 3 miesiące.











Źródło: Info Prasowe / MiTAC