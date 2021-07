Mio Cyclo Discover Connect - rowerowa nawigacja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio, marka należąca do MiTAC Digital Technology Corporation, wprowadza na rynek nową nawigację - Mio Cyclo Discover Connect dedykowaną turystyce rowerowej i trekkingowej. Dzięki najnowszej wersji aplikacji MioShare rowerzyści i miłośnicy pieszych wędrówek korzystając z urządzenia mogą bezprzewodowo synchronizować dane, wspólnie zaplanować trasę i łatwiej odkrywać nowe, warte odwiedzenia miejsca. Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) 18 maja, ustanowiono międzynarodową politykę rowerową.







Mio Cyclo Discover Connect – niezastąpiony towarzysz rowerowej podróży

Ponad 54 kraje, w tym 27 członków UE, zjednoczyły się i potwierdziły swoją polityczną wolę promowania ruchu rowerowego. Nowy ogólnoeuropejski plan rozwoju ruchu rowerowego zawiera rekomendacje ECF dotyczące poprawy ogólnej infrastruktury rowerowej i wspierania turystyki rowerowej. Wśród zaleceń, wyróżniony jest między innym rozwój Transeuropejskiej Sieci Rowerowej (TEC), która opiera się na połączeniu oficjalnych krajowych tras rowerowych i sieci EuroVelo z sieciami miejskimi i regionalnymi trasami rowerowymi.



Z oświadczenia ECF wynika, że entuzjaści kolarstwa i turystyki pieszej będą mieli więcej nieoczekiwanych miejsc do odkrycia. W związku z tym nowa nawigacja rowerowa Mio Cyclo Discover Connect pomoże w odkrywać nowe szlaki. Wygląd Mio Cyclo Discover Connect nawiązuje do pozostałych urządzeń z serii Discover, a w szczególności do modelu Mio Cyclo Discover Plus. Posiada duży, kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 3.5’’. Pod ekranem umiejscowiony wygodny przycisk służący do włączenia nawigacji. Ten model wyposażono w moduł WIFI, które umożliwia przesyłanie danych bez użycia kabli, a wbudowany Bluetooth zapewnia stały kontakt z powiadomieniami z naszego smartfona i portali społecznościowych. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, Cyclo Discover Connect może być najlepszym partnerem do jazdy, ponieważ posiada standard wodoodporności IPX7. Oprócz eleganckiego wyglądu, Cyclo Discover Connect może również zaskoczyć wyjątkowymi funkcjami oprogramowania. Pierwszą z nich jest NeverMiss, pozwala ona zapisać w nawigacji współrzędne tych miejsc, które uważamy za obowiązkowe do odwiedzenia na danej trasie. Po zapisaniu takiego miejsca w trakcie następnej podróży, gdy użytkownik będzie zbliżał się do punktu otrzyma powiadomienie.



Kolejnym rozwiązaniem jest funkcja Surprise Me, dzięki której nawigacja wyznacza 3 różne trasy. Pozwolą na nowo odkryć na pozór znane nam tereny. Nawigacja rowerowa Mio Cyclo Discover Connect jest idealna do wspólnej wędrówki z przyjaciółmi, ponieważ jest ona w pełni zintegrowana z aplikacjami Komoot, RouteYou i STRAVA Route. Dopełnieniem wszystkiego jest najnowsza wersja aplikacji MioShare, za pomocą której bezprzewodowo można skonfigurować nawigację.



Aplikacja MioShare - czerp inspirację zawsze, gdy masz ochotę rozpocząć podróż

Wraz z wprowadzeniem nowego urządzenia Mio przedstawia również nową aplikację zaprojektowaną specjalnie dla nawigacji rowerowych- MioShare. Pozwala ona między innymi na znajdowanie i zarządzanie trasami rowerowych i pieszych wycieczek. Integruje konto MioShare z innymi serwisami do planowania tras, takimi jak Komoot, RouteYou i STRAVA Route, przez co za pomocą jednego kliknięcia można zsynchronizować i zapisać niemal wszystkie swoje trasy. Po pobraniu aplikacji i zalogowaniu się na swój profil, użytkownicy mogą uzyskać podgląd utworzonych tras za pośrednictwem strony internetowej MioShare. Ponadto w zoptymalizowanej aplikacji MioShare, użytkownicy mogą wybierać trasę uwzględniając rodzaj aktywności, porę roku czy sposób, w jaki będzie ona pokonywana (rowerem czy pieszo). W urządzeniach z serii Cyclo Discover, które posiadają wbudowane WIFI takie przeglądanie, zapisywanie oraz dzielenie się trasą podróży może odbywać się w dowolnym momencie wędrówki. A po zakończeniu trasy MioShare pozwola przeglądać historię wycieczki i umożliwia udostepnienie jej w mediach społecznościowych.

Nowa wersja aplikacji MioShare jest już dostępna do pobrania w Google Market Place i Apple Store.



Produkt dostępny jest u partnerów handlowych w cenie 649 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MiTAC