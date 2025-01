Mio MiSentry 12T – wideorejestrator z 3 obiektywami oraz usługa chmur

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio wprowadza na europejski rynek zupełnie nową inteligentną kamerę samochodową: Mio MiSentry 12T. To urządzenie nie jest ewolucją kolejnych modeli z portfolio światowego producenta, lecz rewolucją w postrzeganiu tematyki wideorejestracji samochodowej! W DNA marki kategoria nawigacji oraz elektroniki samochodowej jest od ponad 20-stu lat, natomiast Mio MiSentry 12T do idealne połączenie pracy inżynierów oraz programistów zajmujących się rozwiązaniami z zakresu AI. Równolegle firma bardzo mocno rozwija swój nowy segment biznesowy jakim jest wideotelematyka i wdrożenie systemu Vision Max. To właśnie na bazie tego rozwiązania Mio MiSentry 12T zawdzięcza swoją szeroką funkcjonalność.







Zdalna obsługa 3 kamer przez aplikację i pełen zapis w chmurze Mio

Nowa kamera Mio MiSentry 12T 4G LTE to rewolucyjne połączenie zdalnego monitoringu, inteligentnych funkcji i najwyższej jakości nagrań, które zapewniają pełną kontrolę nad bezpieczeństwem samochodu z 3 kamer z dowolnego miejsca na świecie. Urządzenie w odróżnieniu od podobnych wchodzi na rynek z wbudowaną kartą SIM co pozwala swobodną transmisję danych w całej EU.



Za pomocą aplikacji MioNext użytkownicy mogą zdalnie zarządzać trzema kluczowymi funkcjami: podglądem na żywo, inteligentnym trybem parkowania Smart Parking Guard oraz powiadomieniami push. Kamera umożliwia łatwe monitorowanie sytuacji w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy samochód jest w ruchu, czy stoi zaparkowany. Co więcej, konto MioNext można udostępniać innym osobom, które także mogą otrzymywać powiadomienia push i zarządzać kamerą MiSentry 12T. Co to oznacza w praktyce? Jeden użytkownik ma możliwość zdalnego monitorowania wielu pojazdów. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania małą flotą.



Pod stałą obserwacją 24h

Funkcja podglądu na żywo pozwala na bieżące połączenie z kamerą, umożliwiając użytkownikowi wgląd w to, co dzieje się zarówno w samochodzie, jak i wokół niego. Inteligentny tryb parkowania Smart Parking Guard automatycznie wykrywa zdarzenia, takie jak uderzenia czy próby włamania, wysyłając natychmiastowe powiadomienia push oraz zapisując nagrania w chmurze, co eliminuje potrzebę ręcznego przeszukiwania materiałów po zdarzeniu. Dzięki wbudowanej regulowanej blokadzie kierowca może mieć pewność, że akumulator samochodu nie ulegnie rozładowaniu. Tu warto podkreślić, że nie jest to dodatkowo płatne akcesorium, a standardowa funkcja MiSentry 12T.



Powiadomienia push spełniają rolę ostrzegawczą, więc właściciel pojazdu jest zawsze informowany o stanie auta, w tym o uruchomieniu silnika (ACC) lub wykryciu incydentu, co pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie nagrania zdarzeń i tras są bezpiecznie przechowywane w chmurze, gwarantując łatwy dostęp do kluczowych materiałów w razie potrzeby. Takie rozwiązanie przyda się szczególnie w firmach posiadających floty samochodów, np. ośrodkach nauki jazdy lub korporacjach taksówkarskich. Mio MiSentry 12T pozwoli na stały nadzór samochodów, dostarczy informacje o tym, gdzie się znajdują oraz kiedy nastąpiło uruchomienie silników wraz z historią przejazdu z ostatnich 60 dni.



Nagrania najwyższej jakości

Kamera Mio MiSentry 12T została wyposażona w wysokiej klasy sensor Sony STARVIS z przysłoną F1.8, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu, wysoki kontrast i bogatą kolorystykę nawet przy słabym oświetleniu. Nowy zestaw Mio MiSentry 12T, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęty 3-letnią gwarancją producenta. Urządzenie posiada wbudowaną kartę SIM. Jego regularna cena to 1999 PLN, gdzie w prezencie na start otrzymujemy 3 miesięczny abonament na chmurę w prezencie.























źródło: Info Prasowe - MiTAC