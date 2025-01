Fresh n Rebel - Premiera bezprzewodowego powerbanka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka, specjalizująca się w urządzeniach mobilnych, uzupełnia swoją ofertę o magnetyczny indukcyjny powerbank o pojemności 5000 mAh. Jest o kompatybilny z MagSafe i doskonale nadaje się do zasilania energią urządzeń w podróży. Ten bank energii można przymocować do iPhone’a i ładować go przez cały dzień. Uwagę zwracają też złącze USB-C z funkcją Power Delivery oraz charakterystyczna stópka do podpierania. Możemy go dostać w sześciu nowych, modnych kolorach. Powerbank o pojemności 5000 mAh zapewnia jedno pełne ładowanie iPhone’a 12 i jego następnych wcieleń. Wystarczy przyłożyć powerbank do “plecków” tego typu smartfona, a uzupełnianie energii rozpocznie się automatycznie, bez konieczności podpinania żadych kabli. Podłączając kabel USB-C do odpowiedniego gniazda, w zasięgu użytkownika jest jednoczesne ładowanie drugiego urządzenia i korzystanie z funkcji Power Delivery o mocy 20 W.







Prawdziwy niezbędnik

Dzięki silnym magnesom NdFeB powerbank pozostaje bezpiecznie połączony z iPhonem. Wystarczy przymocować telefon do niego poziomo lub pionowo i użyć wbudowanej podstawki, aby podeprzeć go na biurku lub stole. Tak oto możemy ładować telefon bez użycia rąk. Kiedy skończymy, trzeba złożyć podstawkę i już można umiecić powerbank w kieszeni. Jego ultracienka i lekka konstrukcja sprawiają, że bez trudu zmieści się w każdej kieszeni lub torbie.



Bezpieczeństwo priorytetem

Magnetyczny bezprzewodowy powerbank został wyposażony w sześć różnych funkcji bezpieczeństwa, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia są bezpieczne. Podróżujesz samolotem? Bez obaw - powerbank jest zatwierdzony przez linie lotnicze UN38.3, dzięki czemu można go bezpiecznie zabrać na pokład samolotu.



Magnetyczny bezprzewodowy powerbank Fresh’n Rebel w skrócie:

- Kompatybilny z iPhone’ami MagSafe (iPhone 12 i nowsze);

- Port USB-C;

- Wbudowana podstawka do wygodnego oparcia o blat stołu;

- Zatwierdzony przez linie lotnicze.



Magnetyczny powerbank Fresh ‘n Rebel jest dostępny w sześciu nowych kolorach: Silky Sand, Pastel Pink, Vivid Blue, Berry Red, True Blue i Storm Grey w cenie 149.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel