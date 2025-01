Acer Swift Go i Aspire Vero 16 z procesorami Intel Core Ultra 200H

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych laptopów Swift Go i Aspire Vero 16. Firma ogłosiła również, że w jej portfolio znajdą się nowoczesne rozwiązania z zakresu łączności mobilnej 5G i Wi-Fi 7. Nowe laptopy Swift Go 16 i Swift Go 14 wyposażone zostały w najnowsze procesory Intel Core Ultra z serii 200H, układy graficzne Intel Arc, pamięci LPDDR5X do 32GB i dyski M.2 SSD o pojemności do 2TB. Komputery oferują wyświetlacze 3K OLED lub 2K IPS, z certyfikatem VESA HDR TrueBlack 500 i Eyesafe 2.0 oraz wielofunkcyjne panele dotykowe. Mogą się również pochwalić łącznością Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 oraz kamerami 1440p QHD IR z technologią DTS:X Ultra.







Za bezpieczeństwo odpowiadają funkcje takie, jak: rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych czy wspomagany przez sztuczną inteligencję Acer User Sensing 2.0, wykrywający obecność użytkowników przy komputerze. Współprace z innymi urządzeniami oraz wymianę danych zapewniają z kolei podwójne porty Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i gniazda kart MicroSD. Swift Go 16 i Swift Go 14 oferują też bogaty zestaw rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Oprócz dostępności Microsoft Copilot, laptopy zapewniają również aplikację AcerSense. Składają się na nią rozwiązania Acer LiveArt 2.0, które usprawnia tworzenie projektów oraz Acer PurifiedVoice 2.0 i Acer PurifiedView 2.0 ułatwiające komunikację online.



Aspire Vero 16. Zrównoważony rozwój i wydajność

Najnowszy Aspire Vero 16 jest przykładem działań firmy Acer na rzecz zrównoważonego rozwoju. Laptopa zaprojektowano z myślą o redukcji śladu węglowego i z wykorzystaniem tworzywa PCR oraz materiałów pochodzenia biologicznego. Zalety te zostały docenione m.in. wyróżnieniem CES 2025 Innovation Award Honoree. Sercem Aspire Vero16 jest procesor z serii Intel Core Ultra 200H, wspierany przez nawet 32 GB pamięci RAM i do 2 TB pamięci masowej. Obraz wyświetlany jest na 16-calowym ekranie ze 100 proc. obsługą gamy kolorów sRGB. Do listy zalet notebooka zaliczyć można jeszcze kamerę internetową o wysokiej rozdzielczości 1440P QHD, funkcje ochrony prywatności oraz Wi-Fi 7, HDMI 2.1, dwa porty Thunderbolt 4 i baterię zapewniającą do 10,5 godziny pracy. Wszystko to zamknięto we wnętrzu wytrzymałej obudowy z certyfikatem MIL-STD-810H.



Ceny i dostępność

Acer Swift Go 16 (SFG16-73) będzie dostępny w EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 1299 EURO.

Acer Swift Go 14 (SFG14-74) będzie dostępny w EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 1249 EURO.

Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) będzie dostępny w EMEA w drugim kwartale 2025 r., w cenie od 1199 EURO.

































źródło: Info Prasowe - ACER