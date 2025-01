Baseus ze strategicznym partnerstwem z Bose

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Baseus zorganizował podczas targów CES 2025 konferencję pod hasłem „Redefiniowanie innowacji”. Spotkanie było ważnym krokiem dla firmy – zaprezentowano podczas niego nowe, przełomowe produkty z segmentu ładowania (w którym to firma jest marką nr 1 w dziedzinie rozwiązań z dedykowanymi, zwijanymi kablami), ogłoszono oficjalnie strategiczne partnerstwo z firmą Bose (pionierem innowacji audio) oraz przedstawiono nagrodzone produkty. Wydarzenie rozpoczęło się od ankiety przeprowadzonej wśród publiczności, która podkreśliła lojalność dotychczasowych klientów Baseus i wzbudziła zainteresowanie u nowych gości. Corey Robinson, dyrektor ds. sprzedaży w Ameryce Północnej, poprowadził prezentację, podczas której słuchacze mogli poznać historię i ewolucję marki Baseus, od jej powstania w 2011 roku do obecnej pozycji lidera w dziedzinie ładowania, audio, stylu życia i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa.







Baseus x Sound by Bose

Podczas spotkania firmy Baseus oraz Bose ogłosiły oficjalnie, że będą wspólnie pracowały nad wprowadzeniem technologii Sound by Bose do słuchawek Baseus. “Nasza współpraca z firmą Bose łączy innowacyjność ze wspólnym zaangażowaniem w dostarczanie wyjątkowego brzmienia i tym samym wzmacnia naszą ofertę audio” – powiedział CEO Baseus CU.



Marka nr 1 w segmencie rozwiązań ze zwijanymi kablami

Impreza podkreśliła również wiodącą pozycję Baseus w segmencie ładowania, w tym fakt, iż firma jest globalnym liderem w segmencie rozwiązań ze zwijanymi kablami. Innowacyjność firmy w tym zakresie zademonstrowano prezentując dwie nowe serie produktów:

• Nomos: seria zaprojektowana z myślą o środowiskach pracy hybrydowej, w jej skład wchodzą ładowarka biurkowa 5w1 o mocy 140W oraz stacja ładowania 8w1, oferujące maksymalną wygodę użytkowania oraz wydajność.

• EnerCore: przenośne, wydajne rozwiązania do ładowania, dopasowane do potrzeb współczesnych użytkowników i podkreślające zaangażowanie firmy w tworzenie mobilnych, efektywnych produktów.

“W ładowaniu nie chodzi już tylko o szybkość – ważne są bezpieczeństwo, mobilność i łatwość integrowania się z codziennym życie użytkowników. Nasza autorska technologia BSFT daje pewność, że użytkownicy mogą wygodnie ładować swoje urządzenia w dowolnym miejscu” – tłumaczą przedstawiciele Baseus.

Celebrowanie nagrodzonych innowacji

Bazujące na innowacyjności podejście firmy Baseus do tworzenia produktów przyniosło jej wiele nagród i wyróżnień, co podkreślono podczas spotkania. W centrum uwagi znalazły się tu dwa produkty, które otrzymały statuetki 2025 CES Innovation Awards Honoree:

• Stacja dokująca Spacemate 11-in-1: wszechstronny hub łączący świetne wzornictwo z bogatym zestawem funkcji, idealnie pasujący do nowoczesnych stanowisk pracy.

• EnerGeek MiFi Power Bank: kompaktowe i potężne rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie użytkownikom nieograniczonej łączności podczas podróży.

Te wielokrotnie nagradzane produkty, wraz z ponad innymi 170 międzynarodowymi nagrodami za wzornictwo od organizacji iF oraz Red Dot, są przykładem zaangażowania Baseus w tworzenie produktów zorientowanych na użytkownika, estetycznych i wysoce funkcjonalnych.



Patrząc w przyszłość

Dzięki obecności w ponad 100 krajach i bazie 300 milionów użytkowników na całym świecie, Baseus kształtuje krajobraz segmentu elektroniki użytkowej. Wkraczając w nowy, ekscytujący rozdział współpracy z Bose, marka Baseus pozostaje oddana wspieraniu użytkowników poprzez innowacje, praktyczność i niezawodność, pozostając wierną swojej filozofii: „Base On User”.





















źródło: Info Prasowe - Baseus