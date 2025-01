Noctua NF-A14x25 G2 w trzech smakach...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Produkty marki Noctua znamy już od wielu lat. Jej beżowo-brazowe wentylatory to w świecie komputerów prawdziwa legenda o niezawodności i cichej pracy. Przez lata charakterystyczny wygląd ich ramek i wirników w zasadzie się nie zmieniał, aż koncern stwierdził, że trzeba wprowadzić do oferty coś nowego. I w ten sposób dostaliśmy wentylatory serii Redux, Chromax i Industrial PPC, gdzie prócz specyficznych rozwiązań technicznych nasze oczy mogły cieszyć się czernią i szarością elementów udekorowanych wielobarwną gamą antywibracyjnych gumek narożnikowych i kołków montażowych. I tak znów minęły kolejne lata, więc trzeba odświeżyć dotychczasowy asortyment, tylko jak to zrobić? Nie poprawia się czegoś, co jest doskonałe...





źródło: Klinika IN4

