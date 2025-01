INNO3D - nowe karty serii GeForce RTX 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA zaprezentowała wyczekiwane układy graficzne GeForce RTX 50, które wykorzystują moc architektury Blackwell. INNO3D, wiodący producent komponentów komputerowych, ogłosił już autorskie wersje tych jednostek. Wśród nich są wysokobudżetowe karty dla entuzjastów, a także modele skierowane dla bardziej oszczędnych graczy. Wśród nowości nie mogło zabraknąć kart graficznych GeForce RTX 50 z high-endowej serii iCHILL FROSTBITE. Te układy charakteryzują się kompaktowym, dwugniazdowym hybrydowym chłodzeniem przewyższającym tradycyjne metody chłodzenia powietrzem. Zaprojektowano je, aby zapewnić maksymalną moc obliczeniową przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej temperatury. Do serii iCHILL FROSTBITE trafią dwa najwyżej pozycjonowane układy Blackwell, czyli GeForce RTX 5090 i RTX 5080.







INNO3D iCHILL X3 to kolejna ceniona linia karta graficznych, która będzie kontynuowana również dla kart graficznych GeForce RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Można spodziewać się jednostek z wyjątkowym chłodzeniem z ogromną komorą parową oraz trzema wentylatorami, które mają zapewnić skoncentrowany przepływ powietrza i wysokie ciśnienie statyczne, tym samym gwarantując skuteczne odprowadzanie ciepła nawet podczas maksymalnego obciążenia.



Karty graficzne INNO3D z serii X3 OC to modele znane z masywnych systemów chłodzenia o dosyć prostym, stonowanym designie. Nie inaczej będzie również w przypadku zapowiedzianych właśnie układów GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti i RTX 5070. Użytkownicy mogą liczyć na zgodność ze standardem GeForce SFF-Ready, jak również firmowy overclocking (w przypadku wybranych modeli). Do sprzedaży trafią także zupełnie białe karty z dopiskiem WHITE, które jak ulał nadadzą się do systemów komputerowych z zainstalowanymi już białymi podzespołami.



W sprzedaży nie zabraknie również stosunkowo kompaktowych modeli z serii TWIN X2 (również w wersjach OC). Znajdziemy w niej układy GeForce RTX 5070, które powinny okazać się złotym środkiem dla graczy oczekujących dobrego stosunku wydajności do ceny produktu. Karty graficzne z tej linii będą odznaczać się skromnym, aczkolwiek nadal dostatecznie sprawnym systemem chłodzenia z dwoma wentylatorami 90 mm. Poza klasycznymi jednostkami do sklepów trafią również białe warianty oznaczone jako WHITE.



Karty graficzne GeForce RTX 50 powinny zapewnić graczom i twórcom nowe możliwości, a to za sprawą wyższej mocy obliczeniowej AI, a także dzięki technologii DLSS 4 pozwalającej na jeszcze skuteczniejsze generowanie FPS-ów. Nowe modele od INNO3D nie tylko reprezentują te wartości, ale są przy tym przykładem ewolucji wzornictwa. Reprezentują wysiłki badawczo-rozwojowe firmy, które zapewne wyznaczą nowe trendy w segmencie PC w mediach społecznościowych.



























źródło: Info Prasowe - Entrymedia