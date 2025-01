Noctua NF-A14x25 G2 w trzech smakach...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Produkty marki Noctua znamy już od wielu lat. Jej beżowo-brazowe wentylatory to w świecie komputerów prawdziwa legenda o niezawodności i cichej pracy. Przez lata charakterystyczny wygląd ich ramek i wirników w zasadzie się nie zmieniał, aż koncern stwierdził, że trzeba wprowadzić do oferty coś nowego. I w ten sposób dostaliśmy wentylatory serii Redux, Chromax i Industrial PPC, gdzie prócz specyficznych rozwiązań technicznych nasze oczy mogły cieszyć się czernią i szarością elementów udekorowanych wielobarwną gamą antywibracyjnych gumek narożnikowych i kołków montażowych. I tak znów minęły kolejne lata, więc trzeba odświeżyć dotychczasowy asortyment, tylko jak to zrobić? Nie poprawia się czegoś, co jest doskonałe...

Najbardziej znaną serią wentylatorów w gamie produktów tego austriackiego producenta jest niewątpliwie 120 milimetrowy model NF-A12 PWM oraz jego większa, 140 milimetrowa odmiana NF-A14 PWM, z powodzeniem montowane na wielu coolerach Noctu’y, jak i systemach wietrzenia naszych obudów. Jednak któregoś dnia inżynierowie wypili poranną kawę, podwinęli rękawy i postanowili, że rozprawią się z legendą, tworząc ją na nowo. I tak powstała seria NF-A14x25 G2 PWM, która trafiła do moich rąk, gdzie dopisek G2 oznacza "Generations Two", czyli drugą generację.









NF-A14 PWM





Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Zanim przejdę do różnic miedzy starą i nową generacją, rzućmy jeszcze okiem na zawartość pudełka.Zestaw jest bogaty, bo prócz samego wentylatora otrzymujemy dodatkowy komplet silikonowych narożników (po co, wyjaśnię trochę niżej), kołki montażowe (ich zadaniem jest absorbcja ewentualnych drgań wirnika), cztery wkręty do stałego umocowania w obudowie lub chłodnicy oraz aż trzy kable - 30 centymetrowe przedłużenie do gniazda zasilania, 10-centymetrowe rozgałęzienie zasilania (1 na 2) i reduktor obrotów Low-Noise Adaptor (L.N.A.), który ogranicza pracę wirnika z natywnych 1500 RPM do zauważalnie cichszych 1250 RPM.No to czas teraz przejść do różnic miedzy pierwszą, a drugą generacją tego "wentyla". Najbardziej będzie to widać na zdjęciach...Z pewnością w oczy rzuca się różnica w konstrukcji wirnika, gdzie w modelu G2 teraz mamy więcej łopat (7-em do 9-ciu), o całkowicie zmienionym kształcie, mocniej skręconym i przypominającym ostrze kosy. Ale zwróćcie również uwagę na odmienny wygląd beżowej ramki, która w nowości pozbyła się tak dużej, "kaskadowej" krawędzi, zachowując jednak tą technologię oraz mikro architekturę Inner Surface (drobne szczeliny). Wszystko to po to, by zbliżyć teraz wirnik do ścian ramki na odległość zaledwie, co ma wzmocnić efektywny strumień przepływu przy zmniejszeniu podatności konstrukcji na niekorzystne wibracje i niekontrolowane zawirowania strug powietrza. Nie będę się tu wdawał w szczegóły konstrukcyjne, bo te znajdziecie na stronie producenta, ale z ważniejszych wspomnę tutaj o takich usprawnieniach, jak tworzywo(liquid-crystal polymer), ramka AAO (Advanced Acoustic Optimisation) oraz silnik, w którym zastosowano chyba największe (prócz wyglądu rotoru), zmiany technologiczne. Teraz łożyskowany magnetycznie wirnik SSO2 otrzymał panewkę łożyska wykonaną w całości z mosiądzu, frezowaną w technologii CNC. Takie wykonanie ma zapewnić idealną współpracę miedzy ruchomymi elementami i zapewnić im jeszcze dłuższą, bezawaryjną eksploatację. Co ważne, inżynierowie Noctu’y położyli duży nacisk na współpracę wentylatora z systemami "Zero dB", a więc kiedy sterowanie naszej płyty głównej, coolera AIO czy zasilacza uzna, że nie ma potrzeby pracy wirnika NF-A14x25 G2 PWM, teraz będzie on mógł się całkowicie zatrzymać.Wprawne oko szybko wyłapie, że na odwrocie wentylatora dostajemy specjalną, silikonową podkładkę NA-AVG2, która powoduje całkowite przyleganie ramki do np. ożebrowania radiatora schładzacza, eliminując możliwość jego wibrowania finów w miejscach, gdzie mogłyby być niedociśnięte. Jeśli nie będziemy chcieli skorzystać z tego typu uszczelnienia styku, możemy go zdjąć i zastąpić narożnikami, które dostajemy razem z kompletem dodatkowego wyposażenia. Prawda, że genialne?Zapomniałbym, bo tych nowych technologii w NF-A14x25 G2 PWM jest tyle, że można się pogubić... Nowy napęd wirnika otrzymał też ciekawą funkcjędzięki czemu może wykorzystać dodatkowy zapas momentu obrotowego, aby utrzymać wentylator na żądanej prędkości podczas pracy, mimo ewentualnemu, hamującemu ciśnieniu wstecznemu, zapewniając tym samym jeszcze lepszą wydajność pracy przy schładzaniu coolerów i wentylacji obudowy.