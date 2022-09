Mio MiVue 732 - rejestrator z jakością Full HD i zintegrowanym WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wideorejestratory to urządzenia, które mogą sprawić, że jazda samochodem staje się ciekawsza, a często również wygodniejsza i bezpieczniejsza. W starszych autach wideorejestratory wprowadzają powiew nowoczesności, a w nowszych są dopełnieniem fabrycznego wyposażenia. Jeśli kamera ma dodatkowo zintegrowane WiFi i możemy z jej pomocą przesyłać nagrania bezpośrednio na smartfon, wówczas można w pełni korzystać ze wszelkich dobrodziejstw najnowszych technologii. Taką kamerą jest nowe Mio MiVue 732. Podstawową zaletą tej kamery, jest w pełni zintegrowane WiFi. Dzięki niemu kopie zapasowe filmów są wykonywane w czasie rzeczywistym i przesyłane na smartfon.







W każdej chwili możesz wysłać wybrany film do znajomych lub udostępnić go w mediach społecznościowych. Dodatkowo możliwa jest również aktualizacja oprogramowania za pomocą WiFi OTA (Over-the-air) – od teraz twoja kamera samochodowa zawsze będzie aktualna!



Nagrany obraz bez zastrzeżeń

Nowy wideorejestrator to nie tylko połączenie WiFi, ale również – jak w przypadku wszystkich kamer Mio – doskonała jakość nagrywanego obrazu. Mio MiVue 732 zawdzięcza go sensorowi 2M oraz płynnemu nagrywaniu Full HD 1080p z płynnością 30 klatek na sekundę. Dodatkowo dzięki obiektywowi o kącie 130° możesz być pewny, że kamera samochodowa zapisze wszystkie ważne szczegóły twojej podróży.



Nagrywanie w trybie postojowym

Zdarzyło ci się znaleźć rysę lub wgniecenie na zderzaku, gdy wróciłeś do auta zaparkowanego na parkingu? Z Mio MiVue 732 szybko dowiesz się, kto jest za to odpowiedzialny. Dzięki nowoczesnej technologii, wideorejestrator aktywuje się automatycznie i rejestruje obraz, gdy tylko wykryje ruch z przodu pojazdu. W ten sposób kamera gromadzi dowody na uszkodzenie lub zarysowanie twojego samochodu, nawet gdy ty jesteś poza pojazdem (do aktywacji tej funkcji wymagane jest podłączenie Mio Smartbox III, który nie jest częścią zestawu).



3-osiowy czujnik G-Sensor wykryje przeciążenia

Jeśli podczas jazdy będziesz zmuszony gwałtowne hamować lub nagle zmienisz kierunek ruchu, kamera Mio MiVue 732 zapisze i zabezpieczy całe to zajście na nagraniu wideo. Wbudowany w urządzenie 3-osiowy czujnik wstrząsów G-Sensor od razu zapisze krótki film na karcie pamięci i umieści go w bezpiecznym katalogu, zabezpieczając go przed nadpisaniem. Dzięki temu będziesz w stanie udowodnić rzeczywisty przebieg sytuacji w każdej problematycznej na drodze.



Mio MiVue 732 jest dostępny w wybranych sieciach handlowych w cenie 399 PLN.























Źródło: Info Prasowe / MiTAC