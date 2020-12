Mio MiVue 812 – nowy wymiar nagrań w 60 FPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mio poszerza swoją ofertę o nowy model wideorejestratora Mio MiVue 812. Dostępne od grudnia urządzenie posiada innowacyjną funkcję informowania o odcinkowym pomiarze prędkości oraz pozwala nagrywać w 60 FPS. Kupując wideorejestator zazwyczaj kierowcy musieli wybierać między produktem z wysoką szczegółowością obrazu a modelem, który będzie gwarantował nieprzycinające się nagranie przy dynamicznej jeździe. W Mio MiVue 812 problem ten został rozwiązany poprzez możliwość personalizacji rozdzielczości nagrań. Coraz częściej zdarza się, że oprócz ekranu wiedeorejestratora czy laptopa nagraną trasę wyświetlamy na dużo większych monitorach i telewizorach.







Gdy wideorejestator nie ma zapewnionej gęstości minimum 30 klatek na sekundę niemal niemożliwe jest, by wyświetlany na dużych ekranach film był wyraźny a szczegóły takie jak numery rejestracyjne pojazdu widoczne. Dlatego w modelu MiVue 812 zagwarantowano możliwość rejestracji w rozdzielczości często stosowanej do produkcji kinowej. Mowa tu o rozdzielczości, 2K 1440 p, która jest dwukrotnie większa niż często stosowana w kamerach samochodowych rozdzielczość Full HD. Jednym z wyznań czekających na wideorejestator jest zachowanie wysokiego poziomu nagrań przy dużych prędkościach. Często zdarza się, że do wypadku dochodzi w trakcie wyprzedania. Zazwyczaj wyprzedające nas auto porusza się ze znaczną prędkością. Dla wiedeorejestratora, który nagrywa z gęstością zapisu mniejsza niż 30 FPS, uchwycenie pełnego obrazu sytuacji jest niemal niemożliwe. Aby mieć pewność, że nagranie nawet przy wysokiej jakości będzie płynne i wszystkie szczegóły będą widoczne Mio MiVue 812 nagrywa z gęstością zapisu wynoszącą 60 klatek na sekundę.



Kolejną innowacyjną funkcją, która pomoże kierowcom zachować płynną jazdę jest innowacyjna funkcja informowania o odcinkowym pomiarze prędkości. Gdy podczas podróży kierowca napotka na odcinkowy pomiar prędkości Mio MiVue 812 pokaże dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się punktu pomiaru. Urządzenie dostarczy również informacji o obowiązujących na odcinkach ograniczeniach, a także poinformuje kierowcę o jego średniej prędkości na mierzonej trasie.



Jeszcze do niedawna osoby szukające kamery samochodowej w przedziale pomiędzy 300 a 600 złotych nie miały łatwego zadania. Wybór tańszego produktu zazwyczaj wiązał się z zakupem kamery wyposażonej w niskiej jakości plastikową optykę, z małym kątem widzenia i przysłoną, która nie gwarantowała wysokiej jakości nagrań. Na drugim biegunie znajdowały się kamery, które spełniały kryterium jakości, lecz ich cena niejednokrotnie przekraczała możliwości zakupowe kierowców. Dlatego największy w Europie producent tego typu urządzeń postanowił wypełnić tę lukę najnowszym Mio MiVue 812. Aby kamera wzorowo spełniała swoje zadanie zastosowano wysokiej klasy optykę. Przysłona F: 1,8 w połączeniu z wysokiej jakości sensorem optycznym, zestawem szklanych soczewek oraz autorską technologią Mio TM Night Vision powoduje, że nawet przy szarówce, gwałtownej zmianie naświetlenia lub w nocy nagrany obraz jest prawidłowo naświetlony, zachowuje zoptymalizowany kontrast barw, a wszystkie szczegóły są doskonale widoczne.



MiVue 812 to nie tylko perfekcyjny obraz. Urządzenia posiada również szereg funkcji, które pomagają kierowcy podczas jazdy. Jedną z nich jest wbudowana i na bieżąco aktualizowaną baza fotoradarów Na widok skrzynki, w której zamontowane są fotoradary kierowcy bardzo często reagowali gwałtownym hamowaniem, co niejednokrotnie kończyło się stłuczką. Wbudowana baza fotoradarów pozowała ostrzec kierowcę o zbliżającym się pomiarze prędkości na tyle wcześnie, by ten w razie potrzeby mógł bezpiecznie skorygować swoją prędkość. Dodatkowo stałe aktualizacje bazy gwarantują, że kierowca zawsze będzie miał aktualna informację o tym, gdzie znajduje się fotoradar.



Aby uczynić nagranie niepodważalnym dowodem kamera posiada wbudowany moduł GPS. Rejestruje on lokalizacje i prędkość jaką rozwinęło auto podczas nagrania. Kolejnym narzędziem, w które ,,uzbrojony” został Mio ten model jest trzyosiowy sensor przeciążeń. Gdy przydarzy się wypadek lub nagła zmiana kierunku ruchu, sensor natychmiast to zarejestruje i zabezpieczy dane przed skasowaniem. Elementem, który pozwala uzyskać pełnie informacji jest możliwość podłączenia kamery tylnej Mio MiVue A50. Po podłączeniu do MiVue 812 kamery tylnej wideorejestator jednocześnie nagrywa przód i tył auta. Po podłączeniu do dodatkowego urządzenia Smartbox zyskujemy także inteligentny tryb parkingowy. Wszystko to zostało zamknięte w dyskretnej obudowie z dużym i czytelnym wyświetlaczem o przekątnej 2.7’’.



Produkt dostępny jest w cenie 520 PLN. Przypominamy, że do końca grudnia trwa akcja Cashback na wybrane urządzenia Mio, w ramach której można uzyskać do 250 PLN zwrotu.



























Źródło: Info Prasowe / Mitac