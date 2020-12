Premiera karty graficznej AMD Radeon RX 6900 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dziś ma miejsce premiera AMD Radeon RX 6900 XT, najszybszej karty graficznej dla graczy w historii AMD. To zaprojektowany i zoptymalizowany dla entuzjastów potężny sprzęt, który zapewnia płynną rozgrywkę w 4K i niewiarygodne możliwości podkręcania dla najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki architekturze AMD RDNA 2 i szeregu zwiększających wydajność funkcji nowy Radeon RX 6900 XT to wybitna karta graficzna do tej rozdzielczości. Ponadto za sprawą 16 GB pamięci GDDR6 oraz 80 wzmocnionych jednostek obliczeniowych, których taktowanie może przekraczać nawet 2,8 GHz, nowość generuje ekstremalnie dużo klatek na sekundę przy najlepszej jakości obrazu.







Oto jej najważniejsze cechy i funkcje:

- AMD RDNA 2: to architektura zaprojektowana dla następnej generacji komputerów, konsol oraz mobilnych urządzeń do grania. RDNA 2 zapewnia szereg korzyści, w tym dwukrotnie większą wydajność i o 54% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do pierwszej generacji RDNA produkowanej w tym samym procesie 7 nm.

- Smart Access Memory (SAM): dzięki połączeniu kart graficznych AMD Radeon RX serii 6000 z procesorami AMD Ryzen serii 5000 i płytami głównymi z chipsetami AMD B550 i X570 funkcja ta pozwala procesorom AMD na bezpośredni dostęp do szybkiej pamięci karty graficznej GDDR6, co przyspiesza działanie procesora i zwiększa wydajność w wybranych grach.

- AMD Infinity Cache: to super wydajna pamięć podręczna ostatniego poziomu, która przydaje się w szczególności przy graniu w rozdzielczości 4K i 1440p na najwyższych ustawieniach jakości i szczegółów. 128 MB tej pamięci w rdzeniu zmniejsza opóźnienia i zużycie energii, co przekłada się na wyższą wydajność w grach niż w tradycyjnych architekturach.

- DirectX Raytracing (DXR): poprzez dodanie wydajnego, dedykowanego Ray Acceleratora do każdej jednostki obliczeniowej karty graficzne na bazie architektury AMD RDNA 2 zapewniają realistyczne oświetlenie i odbicia przy użyciu DXR. W połączeniu z efektami AMD FidelityFX, które umożliwiają hybrydowy rendering, deweloperzy mogą wygodnie łączyć efekty rasteryzowane z raytracingiem, aby uzyskać optymalną kombinację jakości obrazu i wydajności.



Karta graficzna Radeon RX 6900 XT jest dostępna od dzisiaj w ofertach wiodących sklepów i na stronie AMD.com w cenie sugerowanej 999 USD.



















Źródło: Info Prasowe / AMD