Mio MiVue C512- nowy standard wśród tańszych wideorejestratorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Na przełomie maja i czerwca marka Mio wprowadza do sprzedaży nowy model wideorejestratora - Mio MiVue C512. Najnowsza propozycja największego producenta kamer samochodowych w Europie niewątpliwie nawiązuje do znanego i lubianego w Polsce modelu Mio MiVue C320. Mio MiVue C512 został stworzony dla tych, którzy szukają wysokiej jakości nagrań przy ograniczonym budżecie. Mimo niskiej ceny jest on wideorejestratorem, zapewniającym wyrazisty obraz w każdych warunkach pogodowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego sensora optycznego 2M wraz z zestawem wysokiej jakości szklanych soczewek. Nie można zapomnieć również o elemencie, decydującym o tym ile światła pada na matryce znajdującą się w urządzeniu.







Wyposażenie Mio MiVue w przysłonę F2,0. zapewnia, że nawet w pochmurne dni, podczas jesiennej szarówki, czy wyjeżdżając z ciemnego tunelu na soczewkę będzie padała odpowiednia wiązka światła.



Na uwagę zasługuje również rzeczywisty kąt widzenia wiedeorejestratora, wynoszący 130 stopni, który nagra to ,co dzieje się na drodze, ale również uchwyci pobocze. Połączenie wysokiej jakości szklanej optyki, szerokiego rzeczywistego konta rejestracji obrazu i oraz autorskiego oprogramowania, gwarantuje, że Mio MiVue C512 zrejestruje obraz w rozdzielczość Full HD 1080P. Dodatkowo dzięki zapisowi z prędkością 30 klatek na sekundę nagrany obraz zachowa płynność odtwarzania z zachowaniem wszystkich szczegółów.



Aby kierowca posiadał pełen zakres informacji o zdarzeniu w urządzeniu został zainstalowany trzyosiowy sensor przeciążeń. To za jego pomocą wideorejestator mierzy wszystkie dane, które uwiarygodnią nagranie. Kierowca otrzyma między innymi takie informacje jak na przykład dane o kierunku jazdy i sile uderzenia. W momencie, gdy sensor zanotuje informacje świadczące o tym, że miało miejsce niestandardowe zdarzenie, tj. stłuczka, czy nagła zmiana pasa ruchu Mio MiVue C512 automatycznie zabezpieczy dane przed skasowaniem.



To co poza wysoką jakością optyki wyróżnia serię „C” to klasyczny design urządzenia. Dzięki prostym kształtom znanymi z poprzedni modeli producenta sprzęt idealnie komponuje się z wnętrzem samochodu co czyni go niemal niezauważalnym. Mimo niewielkich rozmiarów w C512 udało się zainstalować wygodny dwucalowy wyświetlacz, który umożliwia komfortowe przeglądanie wcześniej zainstalowanej trasy.



W modelu Mio MiVue C512 producent rozwiązał jeden z często spotykanych problemów w tanich wideorejestratorach, który był związany z odtwarzaniem nagrań na innych urządzeniach. Dzięki zastosowaniu standardu H.264 znanego głownie z drogich modeli kamer samochodowych możemy być pewnie, że film odtworzy się niemal na każdym urządzeniu. Dodatkowo automatyczne zapisywanie przez wideorejestrator nagrań w formacie mp4. Gwarantuje, że wszystkie filmy zajmują niewiele miejsca na karcie pamięci przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości nagrania.



Mio MiVue C512 to zdecydowanie urządzenie dla tych, którzy szukają solidnego, łatwego w obsługi i dobrze nagrywającego sprzętu. Niewątpliwym magnesem będzie cena, która ma nie przekraczać 250 PLN.













Źródło: Info Prasowe / MiTAC