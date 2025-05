Mistrzostwa Polski TFT wracają

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wystartował kolejny sezon GX TFT Mistrzostw Polski. Pierwsza kolejka za nami, a snapshot do drugiej już 5 maja. Łączna pula nagród w organizowanym przez GAM3RS_X i markę GENESIS turnieju wynosi 30 tys. złotych. W tegorocznej edycji pojawiła się też ważna nowość - Dzika Karta. Mistrzostwa TFT, podobnie jak w poprzednim roku, podzielone zostały na trzy etapy: fazę główną, Mid Set Cup oraz finał. Każda z pięciu kolejek fazy głównej poprzedzona jest snapshotem oraz otwartymi kwalifikacjami. Między poszczególnymi rundami odbędą się także przeznaczone dla społeczności rozgrywki Community Cup.







Dzika Karta dla influencerów

Ważną nowością, wprowadzoną po raz pierwszy w tym sezonie, jest Dzika Karta. Otrzymuje ją wybrany przez organizatora gość specjalny, dołączający do rywalizacji z najlepszymi w Polsce zawodnikami TFT i streamujący swoje zmagania na kanale Twitch. Posiadaczem Dzikiej Karty podczas pierwszej kolejki był Piotr Maciejczak, któremu nie udało się awansować do kolejnej fazy mistrzostw. W drugiej rundzie zastąpi go Jakub “Kubon” Turewicz, a jego przeciwnikami będą: Pepoglad, PMK Stinkyabuser, Lelouch, BiałyLis, Zbrojson, Tusiek10, X3rtex, sova2332, Robinsoneq, Simplywojtek i Shreddin.



Snapshot do drugiej kolejki GX TFT Mistrzostw Polski odbędzie się 5 maja o godzinie 20:00. Zawodnicy zmierzą się ze sobą trzy dni później - 8 maja o godzinie 17:00. Ich zmaganie śledzić będzie można na kanale Twitch BlackFireIce.



Partnerem tegorocznej edycji GX TFT Mistrzostw Polski jest producent sprzętu gamingowego, GENESIS. Istniejąca od 2011 roku marka regularnie wspiera turnieje, twórców i społeczności graczy w całej Europie. Dla widzów mistrzostw przygotowała specjalną ofertę na zakup klawiatur. Odwiedzający stronę internetową marki będą mogli do 9 maja skorzystać z kodu KLAWIATURY30 i uzyskać 30 proc. zniżkę. Podczas Community Cup rozdawane będa również najnowsze w ofercie producenta klawiatury Thor 404, uruchomiona zostanie także promocja na kolejne produkty, którymi będą myszki.



GX TFT Mistrzostwa Polski - terminarz rozgrywek

Kolejne etapy mistrzostw odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Community Cup - 10-11 maja

- Trzecia kolejka - 15 maja

- Czwarta kolejka - 22 maja

- Piąta kolejka - 29 maja

- Mid Set Cup - 7-8 czerwca



Łączna pula nagród w turnieju wynosi 30000 PLN. O połowę z tej kwoty uczestnicy mistrzostw rywalizować będą w fazie głównej - zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kolejce otrzymają odpowiednio 1500, 900 i 600 PLN. Pozostałe 15000 PLN czekać będzie na triumfatorów finału.





















źródło: Info Prasowe - Genesis