Moevi Boombox 60 W w sklepach sieci Biedronka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy boombox marki MOEVI można już nabyć w sklepach sieci Biedronka. W rozkręceniu prawdziwie głośnej i niezapomnianej imprezy w domu czy w plenerze pomoże ten niezawodny Głośnik Boombox 60 W od marki Moevi. Jak czytamy w nazwie, jego moc jest naprawdę wysoka i można go przyrównać do podobnych odtwarzaczy dostępnych na rynku. Głośnik boombox 60 W marki Moevi działa bezprzewodwo do 10 metrów z dala od źródła. Co oczywiste, ale warto o tym przypomnieć, przed pierwszym włączeniem należy naładować akumulator przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu zasilającego USB-C. Urządzenie może pochwalić się wytrzymałym akumulatorem Li-ion 7.4 V ⎓ 3600 mAh, 26.64 Wh.







Co ciekawe i stanowi jako dodatkowy atut głośnika to fakt, że po włączeniu urządzenia, diody sygnalizują orientacyjny poziom naładowania akumulatora:

• jedna dioda do 25%

• dwie diody od 25%-50%

• trzy diody od 50%-75%

• cztery diody od 75%-100%.



Urządzenie posiada na rączce panel sterowania, który składa się aż z 6 przycisków oraz ukryte pod silikonową nakładką miejsce wejść na złącze USB-C, złącze AUX oraz złącze USB. Przycisk POWER, przytrzymamy przez kilka sekund uruchamia i wyłącza boombox. Urządzenie oprócz funkcji Bluetooth oferuje jeszcze dwa tryby pracy: tryb AUX (podłączenie przewodowe) oraz obsługę pamięci USB. Głośnik automatycznie rozpoczyna odtwarzanie zapisanych na niej plików. Obsługiwane formaty zapisu dźwięku to: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Urządzenie również automatycznie wykrywa podłączone źródła dźwięku i uruchamia odtwarzanie muzyki z nich. Jeśli podłączono kilka źródeł dźwięku, to można przełączać się między nimi przez krótkie wciśnięcie przycisku M na panelu sterownia na uchwycie urządzenia. Dodatkowo, dłuższe przytrzymanie przycisku M włącza i wyłącza podświetlenie membran bocznych.



Głośnikiem można aktywować inteligentnego asystenta osobistego. To funkcja, w którą wyposażone bywają smartfony, tablety oraz niektóre urządzenia typu smart. Inteligentny asystent osobisty sterowany jest przy pomocy komend głosowych może m.in. dostarczyć użytkownikowi informacji nt. pogody, odtwarzać muzykę bądź filmy, ustawić alarm budzika lub przeszukiwać Internet. W celu jego aktywacji należy wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk PLAY. Należy się jednak wcześniej upewnić, że głośnik jest połączony z odpowiednim urządzeniem wyposażonym w tę funkcję.



Istnieje jeszcze jedna dodatkowa funkcja – tryb TWS. Do tego potrzeba posiadać drugi głośnik. Zwiększamy wtedy moc i głośność puszczanej muzyki. Należy krótko wcisnąć przycisk TWS na jednym z urządzeń – głośnik wyda krótki sygnał dźwiękowy i nastąpi łączenie głośników w trybie TWS. Poprawne połączenie głośników zostanie potwierdzone kolejnym sygnałem dźwiękowym. Potem wystarczy już tylko sparować smartfona lub inne źródło dźwięku.



Głośnik boombox 60 W marki Moeci niewątpliwie wyróżnia się swoim nowoczesnym wyglądem. Smukłości dodaje mu silikonowa rączka z panelem sterującym. Elegancki czarny kolor wpasuje się w niejedno wnętrze. Produkt przeszedł pozytywną weryfikację wytrzymałości, funkcjonalności, użyteczności oraz produkcji kontrolowanej niezależnej instytucji badawczej TUV, uzyskując certyfikat.



Produkt od marki Moevi, dostępny będą w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 199 PLN za sztukę. Oferowany będzie od 25 maja br. aż do wyczerpania zapasów.

































Źródło: Info Prasowe / mPTech