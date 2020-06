Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Monoprice Monolith THX AAA to wzmacniacz słuchawkowy, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby wydobyć to, co najlepsze w słuchawkach. Dzięki trzem różnym ustawieniom wzmocnienia, odsłuch nawet na najbardziej wymagających słuchawkach, czy czułych IEM’ach, jest zoptymalizowany i nie stanowi już problemu. Monolith THX AAA idzie w tej kwestii jeszcze dalej, a mianowicie posiada trzy różne ustawienia podbicia częstotliwości, dzięki czemu użytkownik może ustawić różny, właściwy dla danych słuchawek poziom odsłuchu.







Zastosowana w nim najbardziej linearna technologia dla wzmacniaczy - THX AAA 887 (Achromatic Audio Amplifier), zapewnia bezkompromisowy dźwięk, przy nieskończenie niskim poziomie szumów i zniekształceń oraz niezwykle niski pobór energii.



Monoprice Monolith THX AAA został wyposażony w dwa moduły wzmacniacza THX AAA 887 dla najlepszego w swojej klasie wzmocnienia, zapewniający wyjątkowe doznania muzyczne oraz nieszablonowej, większej sceny dźwiękowej. Wzmacniacz ten powstał z myślą o najlepszej reprodukcji muzyki.



Wiele wejść i wyjść, w tym zbalansowane, niezbalansowane i cyfrowe, zapewnia wiele sposobów na podłączenie urządzeń audio bez konieczność stosowania przejściówek

Cena sugerowana wzmacniacza Monoprice Monolith THX AAA w Polsce wynosi 1699 PLN brutto. Model jest dostępny do zakupu w wybranych sklepach oraz do odsłuchu i przetestowania w sklepach MP3Store.





Specyfikacja:

Wejścia analogowe:

- 1x pozłacane stereo 3-stykowe XLR,

- 1x pozłacane stereo RCA,

Wyjścia:

- 1x pozłacane TRS 1/4 "(6.35 mm),

- 1x pozłacane TRS 3.5 mm,

- 1x pozłacane 4-stykowy zbalansowany XLR,

- 1x pozłacane stereo RCA pass-through,

Pasma przenoszenia:

- Zbalansowane: 20 Hz ~ 20 kHz + 0,01 dB / -0,03 dB,

- Single-ended : 10 Hz ~ 50 kHz + 0,05 dB / -0,15 dB,

Impedancja wejściowa: 50 kiloomów,

Materiał obudowy: Wysokiej jakości aluminium frezowane CNC z anodowanym na czarno

wykończeniem.

Moc wejściowa: 24V DC,

Wymiary: 221 x 198 x 51 mm.























Źródło: Info Prasowe / MIP