Moto watch debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaprezentowany podczas targów CES 2026 w Las Vegas nowy moto watch, jest już dostępny także na polskim rynku. Najnowsza generacja smartwatcha powstała w wyniku partnerstwa firm Motorola oraz Polar. Urządzenie wyróżnia się solidnym wykonaniem, długim czasem pracy na baterii oraz przystępną ceną. Zegarek trafił do sprzedaży w dwóch wariantach – podstawowym z czarną kopertą oraz premium, z kopertą w kolorze srebrnym i stylową stalową bransoletą. Moto watch w edycji 2026 to pierwszy zegarek Motorola zaprojektowany we współpracy z firmą Polar – fińskim producentem sportowych i fitnessowych urządzeń wearable, z blisko 50-letnim doświadczeniem i milionami użytkowników na całym świecie. Nowy model łączy sprawdzoną technologię Polar z charakterystycznym wzornictwem i ekosystemem Motorola.







Czym wyróżnia się moto watch?

Zastosowanie rozwiązań Polar sprawia, że moto watch sprawdzi się zarówno jako zegarek dla sportowców amatorów, jak i bardziej zaawansowane narzędzie do monitorowania aktywności fizycznej dla osób regularnie trenujących. Jego wzornictwo łączy sportowy charakter z elegancją – 47-milimetrowa koperta i stalowa koronka nadają urządzeniu ponadczasowy wygląd, natomiast sama obudowa została wykonana z aluminium.



Moto watch dostępny jest w dwóch wariantach. Podstawowa wersja oferowana jest w kolorze czarnym, z czarnym silikonowym paskiem w zestawie. Wariant premium posiada kopertę w kolorze srebrnym i zawiera zarówno elegancką stalową bransoletę, jak i silikonowy pasek w kolorze zielonym (PANTONE Herbal Garden). Zmiana paska jest szybka i prosta, a dzięki uniwersalnemu mocowaniu o szerokości 22 mm użytkownicy mogą korzystać również z akcesoriów innych producentów.



Nowy zegarek wyposażono w wysokiej klasy ekran OLED o przekątnej 1.43 cala, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Przy standardowym użytkowaniu bateria zapewnia do 13 dni pracy na jednym ładowaniu lub do 7 dni w trybie aktywnego ekranu. Moto watch oferuje dwuzakresowy moduł GPS, Bluetooth 5.3 z BLE, mikrofon oraz głośnik, umożliwiając prowadzenie rozmów po sparowaniu ze smartfonem. Urządzenie spełnia wymagania normy IP68 oraz jest przystosowane do pracy przy zanurzeniu do 1 ATM.



Technologia Polar i wsparcie dla moto ai

Moto watch oferuje zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia, dostarczając miedzy innymi szczegółowych danych o kondycji użytkownika w czasie rzeczywistym. Rejestruje aktywność fizyczną, analizuje jakość snu i poziom stresu, a także monitoruje tętno i natlenienie krwi. Umożliwia również ustawianie spersonalizowanych celów i przypomnień, wspierając użytkowników w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie. Integracja z ekosystemem Motorola pozwala na szeroką personalizację powiadomień za pomocą dedykowanej aplikacji oraz korzystanie z wybranych funkcji moto ai, takich jak wyświetlanie podsumowania najważniejszych informacji (Catch me up).



Moto watch w Polsce – ceny i dostępność

Moto watch jest już dostępny w sprzedaży, w rekomendowanej cenie detalicznej:

• 399 PLN – wersja z czarną kopertą i silikonowym, czarnym paskiem

• 599 PLN – moto watch premium ze srebrną kopertą, stalową bransoletą oraz dodatkowym silikonowym paskiem w kolorze zielonym

































źródło: Info Prasowe - motorola