Motorola - The Brilliant Collection...

Motorola i Swarovski połączyły siły, aby stworzyć wyjątkową kolekcję, składającą się ze smartfona motorola razr 60 oraz słuchawek moto buds loop. The Brilliant Collection zachwyca zaawansowaną technologią oraz niepowtarzalnym designem, szeroko czerpiąc z innowacyjności marki Motorola, a także klasycznego rzemiosła, luksusu i ponadczasowej elegancji kryształów Swarovski. Specjalna wersja składanego smartfona motorola razr 60 wyróżnia się swoją hipnotyzującą formą i nowym kolorem PANTONE Ice Melt. Efektem współpracy obu marek jest luksusowe, pikowane wykończenie urządzenia, o trójwymiarowej fakturze, z 35 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski. Największy z nich, o 26 fasetach, zamocowany został w zawiasie i przyciąga wzrok swym czarującym blaskiem. Design inspirowany kryształami mają także przyciski regulacji głośności, co dodatkowo podkreśla elegancję razr 60.







Uzupełnieniem debiutanckiej, limitowanej kolekcji są dołączone do smartfona, nowoczesne słuchawki w formie klipsów – niezwykle komfortowe i niemęczące uszu. Moto buds loop cechuje otwarta konstrukcja oraz znakomita jakość dźwięku - Sound by Bose. Na potrzeby The Brilliant Collection stworzona została limitowana edycja tego modelu, dostępna podobnie jak razr 60 w kolorze PANTONE Ice Melt i ozdobiona kryształami Swarovski. Słuchawki są odważnym połączeniem najnowszych trendów modowych i technologicznych z wyrafinowaną elegancją funkcjonalnej biżuterii – czymś więcej niż tylko urządzeniem audio, prawdziwym wyrazicielem stylu oraz indywidualizmu.



Kultowe wzornictwo serii razr zawsze przyciągało wzrok. Teraz jednak każdy kryształ zmienia jego natychmiast rozpoznawalną sylwetkę w kreację klasy haute couture, która przykuwa uwagę z każdej strony. To samo dotyczy słuchawek - ich wygląd dorównuje teraz komfortowi noszenia i wysokiej jakości generowanego dźwięku. Z myślą o bezpieczeństwie i dla stylowego uzupełnienia kolekcji, w zestawie The Brilliant Collection dostępne jest także ekskluzywne etui dla razr 60 z dołączonym do niego paskiem.



Dostępność The Brilliant Collection

The Brilliant Collection to pierwsza z serii tematycznych kolekcji Motoroli, które będą łączyć technologię z modą, sztuką i stylem życia. Jej dostępność oraz ceny zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Limitowana kolekcja pojawi się także w Polsce.































źródło: Info Prasowe - motorola