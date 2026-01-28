Motorola - debiut nowych moto g77 i moto g67

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zapowiedziała smartfony motorola moto g77 i motorola moto g67. Dzięki jasnym wyświetlaczom Extreme AMOLED, prezentującym obraz w intensywnych barwach, inteligentnym systemom aparatów oraz wytrzymałości klasy wojskowej, oba modele stanowią zupełnie nową jakość w rodzinie moto g. Smartfony zostały wyposażone w zaawansowane aparaty fotograficzne, które w swoim segmencie oferują więcej niż rynkowy standard. Motorola moto g77 wyróżnia się pierwszym w rodzinie moto g aparatem o rozdzielczości 108 Mpx z 3-krotnym bezstratnym zoomem, zapewniając wyjątkową ostrość i szczegółowość zdjęć.







Motorola moto g67 z główną matrycą Sony LYTIA 600 o rozdzielczości 50 Mpx oraz technologią Quad Pixel gwarantuje żywe kolory w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo oba smartfony wyposażono w moduł ultraszerokokątny 8 Mpx oraz przedni aparat selfie 32 Mpx. Inteligentne funkcje moto ai zapewniają realistyczną głębię obrazu i ułatwiają uzyskanie idealnego ujęcia nawet w bardziej wymagających warunkach pogodowych. Na wyświetlaczu Extreme AMOLED o przekątnej 6.78 cala – najjaśniejszym w historii rodziny moto g – obraz jest odświeżany z częstotliwością do 120 Hz. Ekran chroni wytrzymałe szkło Gorilla Glass 7i.



Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o trwałości – oferują dwukrotnie lepszą niż poprzednia generacja odporność na upadki i zarysowania, a także odporność na ekstremalne temperatury pracy w zakresie od –20°C do 60°C. Zarówno moto g67, jak i moto g77 spełniają militarny standard odporności MIL-STD-810H oraz posiadają certyfikację IP64. Przyjemne w dotyku, luksusowe wykończenie nadaje im ekskluzywnego charakteru, a specjalnie dobrane kolory Pantone – w tym PANTONE Shaded Spruce i PANTONE Black Olive dla moto g77 oraz PANTONE Arctic Seal i



PANTONE Nile dla moto g67 – pozwalają dobrać smartfon idealnie dopasowany do stylu każdego użytkownika.

Motorola moto g77 i motorola moto g67 zostały zaprojektowane z myślą o płynnym działaniu – niezależnie od tego, czy użytkownicy korzystają z wielu aplikacji w drodze, streamingu czy gier. Wyposażone w wydajne procesory MediaTek Dimensity 6300 (moto g67) oraz Dimensity 6400 (moto g77), wspierane przez nawet 12 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu), urządzenia zapewniają szybką i responsywną pracę bez opóźnień. Dzięki pamięci wewnętrznej o pojemności do 256 GB (moto g67) lub do 512 GB (moto g77) użytkownicy mogą przechowywać swoje ulubione zdjęcia, filmy i aplikacje bez obaw o brak miejsca.



Wytrzymała bateria o pojemności 5200 mAh umożliwia korzystanie ze smartfona przez cały dzień, a technologia TurboPower 30 W zapewnia szybki zastrzyk energii w zaledwie kilka minut. Dzięki dwóm głośnikom stereo z technologią Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res, użytkownicy mogą cieszyć się lepszą jakością dźwięku.



Motorola oferuje we wszystkich swoich modelach szereg przemyślanych funkcji, których celem jest uproszczenie obsługi i zapewnienie lepszych wrażeń z użytkowania. Dzięki Hello UX oraz Moto Secure użytkownicy zyskują narzędzia do personalizacji urządzenia, ochrony danych i tworzenia bezpiecznego środowiska cyfrowego. Integracja z usługą Google Chat z Gemini wprowadza nowy poziom produktywności, pomagając w prowadzeniu burzy mózgów, pisaniu wiadomości czy planowaniu wydarzeń przy użyciu głosu, tekstu, a nawet aparatu fotograficznego. Z kolei opracowana przez Google funkcja „Zaznacz, aby wyszukać” pozwala błyskawicznie znaleźć dowolne elementy widoczne na ekranie telefonu poprzez ich zakreślenie, zaznaczenie, zamazanie lub dotknięcie.



Lokalne ceny oraz szczegółowa dostępność obu urządzeń w Polsce zostaną ogłoszone bliżej terminu rozpoczęcia sprzedaży w naszym kraju.

























źródło: Info Prasowe - motorola