Motorola PANTONE 17-1230 Mocha Mousse

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dążenie do harmonii przenika każdy aspekt naszego życia. Odnajdujemy ogromną radość w prostych przyjemnościach, a to celebrowanie siebie może przybierać najróżniejsze formy. Niezależnie od tego, czy oddajemy się słodkiemu poczęstunkowi, sezonowej latte, czy spacerom na łonie natury, odprężamy się, kultywując „chwile dla siebie”. Poświęcenie chwili dla nas samych przynosi zadowolenie i przywraca równowagę. Pozwala nam również lepiej dostroić się do otaczającego świata. Jest to inspiracja stojąca za kolorem roku 2025 Pantone - PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Rozgrzewający brązowy odcień, który nawiązuje do wybornej jakości kakao, czekolady oraz kawy, odwołując się do naszego poczucie komfortu. Smartfony motorola razr 50 ultra i motorola edge 50 neo są zanurzone w tym nawiązującym do mokki odcieniu.







Motorola i Pantone od lat celebrują kolor roku Pantone, który odzwierciedla trendy kulturowe na całym świecie. Wyrafinowany i pełen życia, ale nie pretensjonalny Mocha Mousse, poszerza nasze postrzeganie brązu. Przekształca ten odcień z czegoś zwykłego i przyziemnego w inspirujący oraz luksusowy. Przepełniony subtelną elegancją i wyrafinowaniem, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse prezentuje dyskretny, ale gustowny akcent glamour.



Smartfon motorola razr 50 ultra, wybrany do reprezentowania Mocha Mousse na całym świecie, jest urządzeniem jednocześnie odważnym i gustownym. Jego kultowa konstrukcja z klapką zapewnia użytkownikom odrobinę nostalgii, jednocześnie będąc formą deklaracji posiadania swojego zdania. Jego ogromny zewnętrzny wyświetlacz pozwala tworzyć i pracować tak dużo lub tak mało, jak tylko chcą. Pozwala na korzystanie z aparatu w trybie Flex View i uwieczniania przeżyć na przeróżne sposoby. Jest to również błyskawiczne rozwiązanie, gdyż aparat uruchomić można za pomocą prostego ruchu nadgarstka. Motorola edge 50 neo podąża za tym przykładem dzięki trwałej i harmonijnej konstrukcji – solidnej, ale jednocześnie eleganckiej. To idealne połączenie sztuki i technologii – smartfon zrównoważony, który urzeka i zachwyca.



Motorola razr 50 ultra i motorola edge 50 neo w kolorze roku 2025 Pantone będą dostępne na wybranych rynkach – zadebiutują także w Polsce.

































źródło: Info Prasowe - motorola