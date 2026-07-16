Motorola edge 70 max oficjalnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola edge 70 max to najnowszy model w tegorocznej serii edge, który łączy wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 5 z pojemną baterią 7100 mAh i błyskawicznym ładowaniem. Smartfon zaprojektowano między innymi z myślą o graczach – stąd szybka pamięć, efektywne chłodzenie, aluminiowa ramka i obudowa wykończona minimalistycznym, a zarazem eleganckim matowym szkłem. Model edge 70 max jest nowością w ofercie smartfonów Motorola. Cenowo lokuje się w średniej półce, ale pod względem wydajności oferuje możliwości zbliżone do flagowców. Znajdziemy tu 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 5, a więc jeden z najnowszych topowych układów mobilnych z potężnym procesorem graficznym Adreno 840 i dwoma rdzeniami taktowanymi zegarem 3800 MHz.







Towarzyszy mu szybka pamięć wewnętrzna 256 GB w standardzie UFS 4.1, wspierana przez 8 GB pamięci RAM LPDDR5X. Przekłada się to na bardzo wysoką wydajność, tak istotną dla graczy mobilnych i osób wykorzystujących smartfon do tworzenia materiałów wideo. Nowością w tym modelu jest system chłodzenia oparty na ciekłym metalu z komorą parową o powierzchni aż 5500 mm², zapewniający procesorowi Snapdragon możliwość pracy pod maksymalnym obciążeniem bez spadków wydajności spowodowanych przegrzewaniem (throttlingiem). Efektywne odprowadzanie ciepła sprawia, że motorola edge 70 max nie nagrzewa się nadmiernie i można z niej komfortowo korzystać nawet podczas dłuższych sesji z wymagającymi grami mobilnymi.



Dla osób nastawionych na rozrywkę istotne są także ekran i pojemna bateria. Motorola edge 70 max oferuje wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości Quad HD (1440 × 3168 pikseli), który oferuje aż o 77% więcej pikseli niż ekrany Full HD. Zapewnia to wysoki poziom detali w grach i materiałach wideo. Wyświetlacz odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz, a jego szczytowa jasność sięga 7000 nitów, zapewniając nie tylko znakomitą płynność obrazu, ale także dobrą widoczność w mocnym słońcu i silnym oświetleniu. Ekran obsługuje 10-bitową głębię kolorów i posiada certyfikat Pantone Validated.



Zastosowana w smartfonie potężna bateria krzemowo-węglowa ma pojemność 7100 mAh i wspiera ładowanie TurboPower 90 W (przewodowo) oraz 25 W (bezprzewodowo). Zapewnia więc nie tylko długi czas pracy, ale również pozwala szybko doładować smartfona przy użyciu szybkiej ładowarki przewodowej. Już około 6 minut ładowania wystarcza, aby zapewnić energię na cały dzień pracy.



Nie tylko wydajność. Co jeszcze oferuje motorola edge 70 max?

Gamingowy charakter edge 70 max wyróżniają również zastosowane w jego konstrukcji materiały. Najnowszy model wykończono szkłem oraz aluminium klasy lotniczej. Nie znajdziemy tu charakterystycznych dla innych modeli serii edge 70 plecków, zwykle inspirowanych delikatnymi tkaninami. Zachowano natomiast kolory Pantone. W efekcie model ten będzie dostępny z matowym szkłem w trzech wariantach kolorystycznych, którego powierzchnia została specjalnie fakturowana, aby nie zbierała odcisków palców i nie powodowała refleksów świetlnych. Edge 70 max trafi do sprzedaży w trzech odcieniach: Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt oraz Pantone Aqua Grey.



Zastosowane materiały są najwyższej jakości, stąd jak większość smartfonów z serii edge 70, także najnowszy model posiada ochronę IP68/IP69 (odporność na wodę i pyłoszczelność) oraz certyfikację MIL-STD-810H (wzmocniona konstrukcja i odporność na trudne warunki środowiskowe). W obudowie umieszczono dwa mikrofony oraz dwa wysokiej klasy głośniki stereo ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos i Hi-Res Audio.



Motorola edge 70 max, w odróżnieniu od modelu edge 70 pro, nie jest smartfonem nastawionym przede wszystkim na fotografię mobilną. Jednak w module głównego aparatu znajdziemy ten sam sensor Sony LYTIA 710 o rozdzielczości 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), zapewniający bardzo dobre możliwości fotograficzne i dużą uniwersalność, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć nawet w bardziej wymagających warunkach. Smartfon bez problemu rejestruje również wideo w rozdzielczości 4K. Uzupełnieniem zestawu jest aparat ultraszerokokątny 8 Mpx. Nie znajdziemy tu natomiast teleobiektywu, który wyróżnia model pro. Przedni aparat bazuje na matrycy 32 Mpx.



Długie wsparcie i zrównoważony rozwój

Motorola edge 70 max realizuje cele zrównoważonego rozwoju, które są ważne zarówno dla marki Motorola, jak i całej grupy Lenovo. Dlatego smartfon dostarczany jest w pozbawionym plastiku opakowaniu z nadrukami wykonanymi tuszem sojowym. Do 41% metali wykorzystanych w jego konstrukcji pochodzi z recyklingu. Smartfon został również zaprojektowany tak, aby jak najdłużej służyć użytkownikom. Stąd nowoczesna bateria o zwiększonej wytrzymałości i odporności na kolejne cykle ładowania. Motorola zapewnia także odpowiednie wsparcie modelu edge 70 max w postaci regularnych aktualizacji. Smartfon debiutuje z Androidem 16, a w ramach aktualizacji otrzyma trzy kolejne wersje systemu operacyjnego (Android 17, 18 i 19). Aktualizacje zabezpieczeń (SMR) będą natomiast dostarczane przez 5 lat.



Motorola edge 70 max w Polsce

Motorola edge 70 max (8/256 GB) została wyceniona na 2999 PLN i pojawi się w Polsce jeszcze tego lata. Dostępność smartfona u poszczególnych partnerów zostanie ujawniona bliżej jego debiutu na polskim rynku.

































źródło: Info Prasowe - motorola