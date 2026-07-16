2026-07-16 11:52
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Motorola edge 70 max oficjalnie

Obrazek Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max to najnowszy model w tegorocznej serii edge, który łączy wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 5 z pojemną baterią 7100 mAh i błyskawicznym ładowaniem. Smartfon zaprojektowano między innymi z myślą o graczach – stąd szybka pamięć, efektywne chłodzenie, aluminiowa ramka i obudowa wykończona minimalistycznym, a zarazem eleganckim matowym szkłem. Model edge 70 max jest nowością w ofercie smartfonów Motorola. Cenowo lokuje się w średniej półce, ale pod względem wydajności oferuje możliwości zbliżone do flagowców. Znajdziemy tu 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 5, a więc jeden z najnowszych topowych układów mobilnych z potężnym procesorem graficznym Adreno 840 i dwoma rdzeniami taktowanymi zegarem 3800 MHz.



Towarzyszy mu szybka pamięć wewnętrzna 256 GB w standardzie UFS 4.1, wspierana przez 8 GB pamięci RAM LPDDR5X. Przekłada się to na bardzo wysoką wydajność, tak istotną dla graczy mobilnych i osób wykorzystujących smartfon do tworzenia materiałów wideo. Nowością w tym modelu jest system chłodzenia oparty na ciekłym metalu z komorą parową o powierzchni aż 5500 mm², zapewniający procesorowi Snapdragon możliwość pracy pod maksymalnym obciążeniem bez spadków wydajności spowodowanych przegrzewaniem (throttlingiem). Efektywne odprowadzanie ciepła sprawia, że motorola edge 70 max nie nagrzewa się nadmiernie i można z niej komfortowo korzystać nawet podczas dłuższych sesji z wymagającymi grami mobilnymi.

Dla osób nastawionych na rozrywkę istotne są także ekran i pojemna bateria. Motorola edge 70 max oferuje wyświetlacz Extreme AMOLED o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości Quad HD (1440 × 3168 pikseli), który oferuje aż o 77% więcej pikseli niż ekrany Full HD. Zapewnia to wysoki poziom detali w grach i materiałach wideo. Wyświetlacz odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz, a jego szczytowa jasność sięga 7000 nitów, zapewniając nie tylko znakomitą płynność obrazu, ale także dobrą widoczność w mocnym słońcu i silnym oświetleniu. Ekran obsługuje 10-bitową głębię kolorów i posiada certyfikat Pantone Validated.

Zastosowana w smartfonie potężna bateria krzemowo-węglowa ma pojemność 7100 mAh i wspiera ładowanie TurboPower 90 W (przewodowo) oraz 25 W (bezprzewodowo). Zapewnia więc nie tylko długi czas pracy, ale również pozwala szybko doładować smartfona przy użyciu szybkiej ładowarki przewodowej. Już około 6 minut ładowania wystarcza, aby zapewnić energię na cały dzień pracy.

Nie tylko wydajność. Co jeszcze oferuje motorola edge 70 max?
Gamingowy charakter edge 70 max wyróżniają również zastosowane w jego konstrukcji materiały. Najnowszy model wykończono szkłem oraz aluminium klasy lotniczej. Nie znajdziemy tu charakterystycznych dla innych modeli serii edge 70 plecków, zwykle inspirowanych delikatnymi tkaninami. Zachowano natomiast kolory Pantone. W efekcie model ten będzie dostępny z matowym szkłem w trzech wariantach kolorystycznych, którego powierzchnia została specjalnie fakturowana, aby nie zbierała odcisków palców i nie powodowała refleksów świetlnych. Edge 70 max trafi do sprzedaży w trzech odcieniach: Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt oraz Pantone Aqua Grey.

Zastosowane materiały są najwyższej jakości, stąd jak większość smartfonów z serii edge 70, także najnowszy model posiada ochronę IP68/IP69 (odporność na wodę i pyłoszczelność) oraz certyfikację MIL-STD-810H (wzmocniona konstrukcja i odporność na trudne warunki środowiskowe). W obudowie umieszczono dwa mikrofony oraz dwa wysokiej klasy głośniki stereo ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Motorola edge 70 max, w odróżnieniu od modelu edge 70 pro, nie jest smartfonem nastawionym przede wszystkim na fotografię mobilną. Jednak w module głównego aparatu znajdziemy ten sam sensor Sony LYTIA 710 o rozdzielczości 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), zapewniający bardzo dobre możliwości fotograficzne i dużą uniwersalność, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć nawet w bardziej wymagających warunkach. Smartfon bez problemu rejestruje również wideo w rozdzielczości 4K. Uzupełnieniem zestawu jest aparat ultraszerokokątny 8 Mpx. Nie znajdziemy tu natomiast teleobiektywu, który wyróżnia model pro. Przedni aparat bazuje na matrycy 32 Mpx.

Długie wsparcie i zrównoważony rozwój
Motorola edge 70 max realizuje cele zrównoważonego rozwoju, które są ważne zarówno dla marki Motorola, jak i całej grupy Lenovo. Dlatego smartfon dostarczany jest w pozbawionym plastiku opakowaniu z nadrukami wykonanymi tuszem sojowym. Do 41% metali wykorzystanych w jego konstrukcji pochodzi z recyklingu. Smartfon został również zaprojektowany tak, aby jak najdłużej służyć użytkownikom. Stąd nowoczesna bateria o zwiększonej wytrzymałości i odporności na kolejne cykle ładowania. Motorola zapewnia także odpowiednie wsparcie modelu edge 70 max w postaci regularnych aktualizacji. Smartfon debiutuje z Androidem 16, a w ramach aktualizacji otrzyma trzy kolejne wersje systemu operacyjnego (Android 17, 18 i 19). Aktualizacje zabezpieczeń (SMR) będą natomiast dostarczane przez 5 lat.

Motorola edge 70 max w Polsce
Motorola edge 70 max (8/256 GB) została wyceniona na 2999 PLN i pojawi się w Polsce jeszcze tego lata. Dostępność smartfona u poszczególnych partnerów zostanie ujawniona bliżej jego debiutu na polskim rynku.




Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max oficjalnie

Motorola edge 70 max oficjalnie

źródło: Info Prasowe - motorola
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