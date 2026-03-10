Motorola edge 70 z kryształkami Swarovski w Media Expert

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motomarzec 2026 nabiera tempa. Do oferty promocyjnej z cashbackiem w wysokości 700 PLN dołączyła motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski. Smartfon jest dostępny w zestawie ze słuchawkami moto buds loop, a głównym partnerem akcji jest Media Expert. Smartfon w odcieniu PANTONE 11-4201 Cloud Dancer stanowi połączenie nowoczesnej estetyki z najwyższą jakością wykonania. To również rezultat wieloletniej, dojrzałej współpracy marek Motorola i Pantone. Specjalna edycja modelu motorola edge 70, inspirowana kolorem Pantone Colour of the Year 2026, została dodatkowo ozdobiona eleganckimi kryształami Swarovski. Ten detal jeszcze bardziej podkreśla prestiż ultrasmukłej konstrukcji urządzenia oraz akcentuje jego wyjątkową kolorystykę i modowy charakter.







#motomarzec – cashback 700 zł i słuchawki w zestawie

Motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 w zestawie ze słuchawkami moto buds loop została wyceniona na 3999.99 PLN. Zestaw jest dostępny w wybranych sklepach stacjonarnych Media Expert, na stronie mediaexpert.pl oraz w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie. Dzięki ofercie promocyjnej każdy konsument i przedsiębiorca mogą po zakupie zestawu odebrać 700 PLN cashbacku.



Oferta jest rozszerzeniem promocji „Cashbackowy motomarzec”, w której biorą udział wszystkie wersje kolorystyczne modelu motorola edge 70. Akcja promocyjna trwa od 1 do 31 marca 2026 roku. Aby otrzymać 700 zł cashbacku, najpóźniej do 8 kwietnia 2026 roku należy wypełnić formularz online dostępny na stronie cashback.motopromocja.pl – tam również można znaleźć regulamin oraz szczegółowe warunki akcji promocyjnej.































źródło: Info Prasowe - motorola