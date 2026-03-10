Nowe procesory AMD Ryzen AI Embedded

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD rozszerza ofertę procesorów AMD Ryzen AI Embedded P100 wprowadzając nowe układy wyposażone w 8-12 rdzeni „Zen 5”, które są zgodne z oprogramowaniem AMD ROCm oraz oferują nawet 80 TOPS mocy obliczeniowej AI dla tzw. systemów brzegowych. Nowe procesory zapewniają do dwóch razy więcej rdzeni i do 96% wyższą wydajność AI niż wcześniej zapowiedziane modele P100, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na deterministyczną, energooszczędną i niezawodną platformę obliczeniową do urządzeń działających w trybie ciągłym – od komputerów przemysłowych i robotyki po systemy obrazowania medycznego.







Firma Bosch Rexroth poinformowała ponadto, że otwarty system operacyjny ctrlX OS jest od teraz dostępny na procesorach AMD Embedded x86 oraz adaptacyjnych SoC firmy AMD, co zapewnia większą elastyczność projektowania sprzętu i łatwiejszą skalowalność w środowiskach automatyki definiowanej programowo. Dzięki integracji z rodzinami AMD Ryzen Embedded, AMD EPYC Embedded oraz Zynq UltraScale+, producenci maszyn, integratorzy i klienci końcowi mogą wykorzystywać jednolite środowisko programistyczne na szerokiej gamie urządzeń przemysłowych. ctrlX OS, certyfikowany zgodnie z IEC 62443‑4‑2 Security Level 2, wprowadza modularną architekturę, wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, możliwość bezpiecznych aktualizacji OTA oraz zgodność z wymaganiami nadchodzącego unijnego Cyber Resilience Act. Rozszerzenie obsługi o zaawansowane NPU i GPU w procesorach AMD Ryzen Embedded otwiera nowe możliwości dla przemysłowych aplikacji AI, ponieważ umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji, od prostych logik sterowania po złożone systemy Agentic AI.











źródło: Info Prasowe - AMD