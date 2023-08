Motorola i Microsoft - nowe funkcje pracy na smartfonie ThinkPhone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przeznaczony dla klientów biznesowych smartfon ThinkPhone by Motorola zyskuje nowe narzędzia usprawniające pracę. Motorola i Microsoft zapowiadają wspólnie dwie nowe funkcje dla użytkowników smartfonów ThinkPhone. Dzięki nim, będą mogli pracować z dowolnego miejsca, z w pełni zintegrowaną obsługą chmurowych funkcji Windows 365 oraz z integracją łączności Push to Talk z Walkie Talkie w Microsoft Teams. ThinkPhone, dzięki tym udoskonaleniom, staje się idealnym smartfonem do pracy w nowoczesnych firmach. Windows 365 łączy w sobie bogate możliwości i zabezpieczenia chmury Microsoft z wszechstronnością i prostotą platformy PC. Dzięki integracji tej usługi z modelem ThinkPhone Motorola umożliwia użytkownikom noszenie w kieszeni w pełni funkcjonalnego, chmurowego peceta, na którym można pracować w dowolnym miejscu.







Użytkownicy ThinkPhone’a mogą wykorzystywać jeszcze więcej możliwości integracji z Windows 365 i wyświetlać swoją pracę w środowisku Windows5 ze smartfona na większym ekranie — wystarczy go połączyć przewodem USB-C i dodać klawiaturę oraz mysz Bluetooth. Telefon współdziała z dowolnym monitorem Lenovo, na przykład z modelem ThinkVision P27h-30, wyposażonym w 27-calowy ekran QHD oraz z akcesoriami Bluetooth, takimi jak zestaw klawiatury i myszy Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse oraz bezprzewodowym zestawem słuchawkowym Lenovo Go Wireless ANC Headset. Dzięki nim można uzyskać pełne środowisko komputera z Windows, łącznie ze spersonalizowanymi aplikacjami, zawartością i ustawieniami, niezależnie od miejsca. W ten sposób użytkownicy zyskują elastyczność oraz pełną mobilność i produktywność, a działy IT mogą usprawnić konfigurację urządzeń i zmniejszyć koszty ogólne.



Łatwa łączność ze współpracownikami dzięki funkcji Walkie Talkie w Microsoft Teams

Wygoda jest niezbędna podczas pracy wymagającej skupienia i temu właśnie służy kultowy czerwony przycisk ThinkPhone’a. Dwoma naciśnięciami można bezproblemowo zintegrować smartfon z komputerem dzięki łączności Think 2 Think. Teraz czerwony przycisk zyskuje dodatkową funkcję — integrację z aplikacją Walkie Talkie w Teams. Po szybkim przeprogramowaniu czerwonego klawisza na tryb Walkie Talkie można korzystać z błyskawicznej łączności „naciśnij i mów” (push-to-talk, PTT). Funkcja ta działa bez dodatkowej konfiguracji i doskonale integruje czerwony przycisk z aplikacją Walkie Talkie w Microsoft Teams. Umożliwia łatwą, błyskawiczną łączność z określonymi zespołami i działami za pośrednictwem kanałów Microsoft Teams.



Niezrównana funkcjonalność biznesowa ThinkPhone’a

ThinkPhone udostępnia klientom pełny zestaw funkcji zabezpieczeń i wsparcia oferujących zaawansowaną ochronę i możliwości zarządzania. Umożliwia to ThinkShield — najwyższej klasy platforma zabezpieczeń Lenovo bazująca na politykach, funkcjach, specjalistycznym sprzęcie, oprogramowaniu i procesach bezpieczeństwa. Przewaga ThinkPhone’a nie ogranicza się jednak do bezpieczeństwa, a obejmuje także elegancką i odporną konstrukcję. Smartfon wykonany jest z włókna aramidowego, które jest mocniejsze i lżejsze niż stal oraz aluminiowej ramy i szkła Gorilla Glass Victus. Uzyskał stopień ochrony przed wodą IP68 i przeszedł testy wytrzymałości zgodnie z normą militarną MIL-STD-810H.



ThinkPhone łączy w sobie wysokiej klasy komponenty, takie jak platforma mobilna Snapdragon 8+ 1. generacji, duży wyświetlacz FHD+ o przekątnej 6.6”, baterię o pojemności 5000 mAh i ładowarkę TurboPower 68 W, którą można uzupełniać zapas energii zarówno w smartfonie jak i w laptopach Lenovo. Dopełnieniem tego wydajnego urządzenia jest zaawansowany aparat 50 MP Ultra Pixel zapewniający najwyższą jakość obrazu podczas każdej rozmowy wideo, niezależnie od oświetlenia.



Dostępność

Obsługa Windows 365 za pośrednictwem Moto Connect i funkcja Walkie Talkie w Microsoft Teams zostaną udostępnione w smartfonach ThinkPhone by Motorola w ciągu najbliższych tygodni. Aplikacja Walkie Talkie jest już objęta licencją Teams Frontline.





















Źródło: Info Prasowe - motorola