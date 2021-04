Motorola moto e7i power

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rodzina smartfonów moto e słynie z wyjątkowej opłacalności. Najnowsze urządzenie Motoroli kontynuuje tę tradycję, łącząc moc i wydajność z zaskakująco niską ceną. Nowa moto e7i power wyróżnia się długą żywotnością baterii, znakomitym aparatem fotograficznym i wyświetlaczem, a także wydajnością potrzebną do intensywnego działania w dzień i w nocy, a wszystko to w przystępnej cenie. Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia dużo czasu na rozrywkę, pracę i naukę. Po jednym naładowaniu można słuchać muzyki online przez nawet 76 godzin lub oglądać wideo do 14 godzin, albo przeglądać strony internetowe przez 12 godzin. Dzięki dwudniowemu zapasowi energii2 zapomnisz o ładowaniu przez cały weekend.







6.5-calowy wyświetlacz Max Vision HD+ prezentuje obraz o jakości należącej do najwyższych w całej rodzinie moto e, a dzięki proporcjom 20:9 ulubione filmy, gry i czaty wideo prezentują się efektowniej. Smartfon imponuje szybkością reakcji dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi. Zapewnia on więcej grania, oglądania i pisania wiadomości bez opóźnień.



Niezależnie od tego, czy zależy Ci na szerokim kadrze czy ekstremalnym zbliżeniu, uchwycisz je dzięki motoroli moto e7i power. Szybki, 13-megapikselowy aparat główny z autofokusem z detekcją fazy (PDAF) robi zdjęcia w mgnieniu oka, a obiektyw Macro Vision pozwala robić zdjęcia obiektom z 4-krotnie mniejszej odległości, aby można było uchwycić drobne szczegóły. Co więcej, jest też 5-megapikselowy aparat do selfie, na których będziesz zawsze prezentować się korzystniej. Wszystkie te efektowne zdjęcia i nagrania wideo można bez problemu przechowywać w niezawodnej pamięci masowej o pojemności 32 GB. Jeśli przyda się więcej miejsca, można zawsze dodać nawet 1 TB na karcie microSD.



Motorola wzbogaca swoje smartfony o funkcje sprzętowe i programowe, które uprzyjemniają i upraszczają korzystanie z urządzenia. Za pomocą czytnika linii papilarnych umieszczonego dyskretnie w logo ”batwing” z tyłu telefonu można odblokowywać urządzenie jednym dotknięciem. Smartfon ma też z boku specjalny przycisk Asystenta Google, który pomaga w szybkim znajdowaniu odpowiedzi i wykonywaniu czynności przy użyciu samego głosu.



Smartfon moto e7i power 2/32 GB jest dostępny w Polsce w ofercie sieci sklepów Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz na stronie www.motorola.com w dwóch kolorach: niebieskim i koralowym. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 449 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Motorola