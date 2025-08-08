Motorola moto g86 power 5G już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce wystartowała sprzedaż smartfona motorola moto g86 power 5G. To model stworzony z myślą o tych użytkownikach, którzy oczekują maksymalnej niezawodności i pełnej swobody działania – niezależnie od tego, gdzie są i jak intensywnie korzystają z telefonu. Dzięki ogromnej baterii o pojemności 6720 mAh moto g86 power 5G jest w stanie działać nawet 53 godziny na jednym ładowaniu. Tak długi czas pracy wyróżnia ten model w całym segmencie smartfonów ze średniej półki. Mimo niezwykle pojemnej baterii, moto g86 power 5G pozostaje smukły i wygodny w codziennym użytkowaniu – waży zaledwie 195 gramów i ma zaledwie 8.65 mm grubości. A kiedy wreszcie przyjdzie czas na ładowanie, technologia TurboPower 30 W szybko uzupełni energię – wystarczy kilkanaście minut, by znów ruszyć w drogę.







Dwa dni pracy, to nie wszystko

Sercem moto g86 power 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7300, znany z wyższej klasy smartfonów serii edge 60, wspierany przez 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tu również ekran pOLED 6.67” Super HD (1220p) 120 Hz, który wyróżnia się ostrością, płynnością i jasnością obrazu. To idealne urządzenie nie tylko do nieograniczonej pracy w terenie, ale także do korzystania z multimediów i wymagających aplikacji.



Nie zabrakło również zaawansowanego zestawu aparatów z głównym sensorem Sony LYTIA 600 (50 Mpx) i wsparciem dla optycznej stabilizacji obrazu (OIS) oraz sztucznej inteligencji moto ai, która automatycznie dopasowuje ustawienia dla najlepszych efektów fotograficznych. Na pokładzie znalazł się też ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx z Macro Vision i kamera selfie 32 Mpx.



Podobnie jak pozostałe smartfony z najnowszej serii moto g, model moto g86 power 5G oferuje solidność klasy premium – certyfikaty IP68/IP69, zgodność z wojskową normą MIL-STD-810H – razem daje to odporność na kurz, wodę (także pod ciśnieniem) oraz wymagające warunki użytkowania. Materiały użyte do wykończenia moto g86 power 5G są wysokiej jakości, a paleta PANTONE obejmuje kolory: grafitowy (Spellbound), jasnozielony (Golden Cypres), lawendowy (Cosmic Sky) i jasnoczerwony (Chrysanthemum).



Smartfon działa pod kontrolą Androida 15 z lekką nakładką Hello UI, wzbogaconą o funkcje Smart Connect ze wsparciem AI. Motorola zapewnia aktualizację do dwóch kolejnych wersji systemu Android (16 oraz 17), a także cztery lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa.



Cena i dostępność moto g86 power 5G

Motorola moto g86 power 5G (12 GB/256 GB) trafia do sprzedaży w Polsce, w rekomendowanej cenie detalicznej 1399 PLN. Smartfon będzie dostępny w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, a także u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, X-KOM, Komputronik, Neonet, Sferis oraz eLenovo. Moto g86 power 5G będzie można również kupić u dwóch operatorów – w sieciach Orange oraz T-Mobile.

























źródło: Info Prasowe - motorola