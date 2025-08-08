TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka TEAMGROUP wprowadza na rynek zupełnie nową serię dysków SSD M.2 NV, począwszy od modelu TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 – wydajnego nośnika klasy podstawowej z interfejsem PCIe Gen 4x4. Nowa seria NV (Nova Value), ma oferować optymalne połączenie wydajności i jakości w korzystnej cenie. W pełni kompatybilny z najnowszymi platformami Intel i AMD, dysk NV5000 został zaprojektowany zarówno dla komputerów stacjonarnych, jak i laptopów, oferując płynną pracę podczas przechowywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości, filmów 4K i dużych plików, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pracy i rozrywki.







Dysk SSD TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 wykorzystuje zaawansowaną technologię pamięci flash 3D NAND i interfejs PCIe Gen 4x4 zgodny ze standardem NVMe 1.4. Oferuje pojemność do 2 TB i prędkość odczytu do 5000 MB/s, co zapewnia wydajność ponad dwukrotnie wyższą niż dyski SSD PCIe Gen3 i ponad dziewięciokrotnie wyższą niż tradycyjne dyski SSD SATA. Dysk NV5000 skraca czas ładowania danych i poprawia wydajność wielozadaniowości w codziennych zadaniach, w tym w zadaniach związanych z produktywnością, takich jak zarządzanie dokumentami i tworzenie kopii zapasowych danych, a także w rozrywce, takiej jak edycja wideo i uruchamianie gier.



Dysk SSD jest wyposażony w opatentowaną przez TEAMGROUP warstwę grafenu rozpraszającego ciepło, która skutecznie obniża temperaturę pracy. Etykieta stanowi jednocześnie radiator o grubości poniżej 1 mm, eliminując problemy z instalacją i bezproblemowo współpracują z radiatorami M.2 płyty głównej, co dodatkowo poprawia wydajność chłodzenia.

















źródło: Info Prasowe - TEAMGROUP