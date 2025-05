Motorola prezentuje nową generację smartfonów moto g

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wprowadziła do swojej oferty smartfony moto g56 5G, moto g86 5G oraz moto g86 Power 5G. Nowe modele z rodziny moto g nadążają za trendami i wprowadzają innowacje do segmentu przystępnych cenowo smartfonów – oferując solidność, certyfikowaną odporność na kurz i wodę oraz gotowość do codziennych wyzwań. Każdy z nowych smartfonów wyróżnia się czymś szczególnym. Motorola moto g56 5G kosztuje niecały tysiąc złotych, a oferuje stylowe wykończenie, najwyższy poziom ochrony przed kurzem i wodą (IP68/IP69) oraz spełnia rygorystyczne normy trwałości (MIL-STD-810H). Dodatkowo wyposażony jest w szybkie ładowanie TurboPower 30 W. Model moto g86 5G ponad to oferuje znakomity ekran pOLED Super HD oraz wydajność zbliżoną do smartfonów ze średniej półki.







Wreszcie wariant moto g86 Power 5G to wśród nowych modeli absolutny lider pod względem czasu pracy - wyposażony został w baterię o rekordowej pojemności 6720 mAh i wytrzymuje nawet do 53 godzin użytkowania na jednym ładowaniu.

Wszystkie nowe moto g to smartfony dual SIM (nanoSIM + eSIM), pracujące pod kontrolą Androida 15 z lekką nakładką Hello UI. Oferują też najnowsze funkcje usługi Smart Connect ze wsparciem AI – przydatnej nie tylko w środowisku domowym, ale także zwiększającej produktywność. Motorola moto g56 5G debiutuje także w wariancie dla firm i klientów korporacyjnych, jako niedrogi smartfon z dedykowanym pakietem Business Edition.



Moto g56 5G – solidność w dobrej cenie

Motorola moto g56 5G to smartfon łączący ciekawy design, wykończenie klasy premium i atrakcyjną kolorystykę z wyjątkową solidnością. Urządzenie spełnia wymogi militarnej normy MIL-STD-810H, przeszło 16 testów odpornościowych (m.in. na upadki, skrajne temperatury czy ekstremalną wilgoć), a także oferuje ochronę IP68/IP69 – w tym zanurzenie w wodzie do 1,5 m przez 30 minut i odporność na strumień wody pod ciśnieniem. Ekran jest trzykrotnie bardziej odporny na upadki niż w poprzedniej generacji – chroni go szło Corning Gorilla Glass 7i.



Smartfon wyposażony został w 6.72” wyświetlacz LTPS FHD+ 120 Hz i głośniki stereo z Dolby Atmos oraz funkcją Bass Boost, co zapewnia pełne wrażeń doświadczenia multimedialne. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7060 (6 nm) z technologią HyperEngine. Wspierany przez 8 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost i 256 GB pamięci wewnętrznej, smartfon sprawdzi się zarówno w gamingu, jak i pracy wielozadaniowej. Motorola moto g56 5G ma baterię 5200 mAh z funkcją szybkiego ładowania TurboPower 30 W. System aparatów oparto na sensorze Sony LYTIA 600 (główny moduł 50 Mpx), wspieranym przez technologię Quad Pixel. Zestaw uzupełnia obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpx oraz 32 Mpx przedni aparat do selfie.



Tradycyjnie już w przypadku smartfonów Motorola, nawet niedrogi moto g56 5G jest dostępny w ciekawej palecie kolorystycznej PANTONE. Model ten kupimy w kolorach: Black Oyster (grafitowy), Dazzling Blue (niebieskie), Dill (zielony) i Grey Mist (szaroniebieski).





Moto g86 5G – wydajność, znakomita jakość obrazu i aparaty z moto ai

Motorola moto g86 5G to wśród nowych smartfonów wybór dla bardziej wymagających użytkowników – oczekujących zarówno lepszej wydajności, jak i potencjału, jaki dalej wykorzystanie ekranu pOLED. Urządzenie wyróżnia się 6.67” wyświetlaczem Super HD (1220p) 120 Hz o wysokiej jasności - mamy tu również technologię Dolby Atmos z certyfikatem Hi-Res Audio - to model dla osób ceniących oglądanie wideo i edycję zdjęć bezpośrednio na ekranie.



Sercem moto g86 5G jest układ MediaTek Dimensity 7300 znany z droższych modeli serii edge 60, wspierany przez 8 GB pamięci RAM (z RAM Boost) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło także szybkiego ładowania (TurboPower 30 W) i baterii o pojemności 5200 mAh, identycznie jak w modelu moto g56 5G. System aparatów bazuje na sensorze Sony LYTIA 600 (główny moduł 50 Mpx), ale dodane zostały: optyczna stabilizacja obrazu (OIS), możliwość rejestrowania wideo w 4K i wsparcie ze strony moto ai (silnik Photo Enhancement Engine). Smartfon automatycznie dobiera optymalne ustawienia sceny, by zapewnić maksymalną szczegółowość i głębię wykonywanych zdjęć. Nie zabrakło również obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpx z Macro Vision, a za selfie odpowiada przed aparat 32 Mpx.



Wyróżnia się także stylistyka moto g86 5G i podobnie jak w całej rodzinie, certyfikacja IP68/IP69 oraz norma MIL-STD-810H. Materiały użyte do wykończenia smartfona są wysokiej jakości, a kolorystyka PANTONE bardzo atrakcyjna (kolory: Spellbound, Golden Cypres, Cosmic Sky i Chrysanthemum).





Moto g86 Power 5G – bateria na dwa dni i jeszcze dłużej

Wśród nowych modeli moto g86 Power 5G wyróżnia się rekordowym czasem pracy – nawet osoby aktywnie korzystające ze smartfona mogą liczyć na ponad dwa dni na jednym ładowaniu (do 53 godzin). Smartfon wyposażono w najpojemniejszą baterię w historii marki Motorola, aż 6720 mAh – ilość energii na cały weekend, spędzony choćby w górach czy na campingu. Mimo tak pojemnej baterii smartfon zachowuje poręczność i dobre wyważenie – waży 195 g i ma tylko 8.65 mm grubości. Podobnie jak pozostałe modele ładuje się szybko dzięki technologii TurboPower 30 W.



Pod względem specyfikacji, moto g86 Power 5G to w zasadzie wariant modelu moto g86 5G z pojemniejszą baterią i nieco inną konfiguracją pamięci – 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Znajdziemy tu ten sam procesor (Dimensity 7300) oraz ten sam znakomity ekran pOLED 6.67” Super HD (1220p) 120 Hz. Identyczne są także aparaty, a także cechy sprawiające, że jest to urządzenie solidne i niezawodne – certyfikaty IP68/IP69 oraz norma MIL-STD-810H. Smartfon dostępny jest w zbliżonej palecie kolorystycznej PANTONE jak model moto g86 5G.



Aktualizacja oprogramowania

Smartfony moto g86 5G oraz moto g86 Power 5G otrzymają dwie kolejne wersje systemu Android oraz cztery lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa. Model moto g56 5G otrzyma kolejną wersję systemu Android oraz cztery lata wsparcia w zakresie łatek bezpieczeństwa.



Nowe moto g w Polsce – także dla biznesu!

Motorola moto g56 5G jest już dostępna w sprzedaży, natomiast moto g86 5G oraz moto g86 Power 5G pojawią się już wkrótce. Ceny urządzeń prezentują się następująco:

• motorola moto g56 5G (8 GB/256 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 999 PLN. Smartfon już jest dostępny w Polsce i można go kupić w oficjalnej dystrybucji w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Komputronik, Neonet, Delkom, Sferis oraz eLenovo. Dostępny jest również w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie. Model ten znajdziemy także w ofercie sieci Play, a już wkrótce zadebiutuje w sieci Plus.

• motorola moto g86 5G (8 GB/256 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 1199 PLN. Smartfon wkrótce pojawi się na polskim rynku;

• motorola moto g86 Power 5G (12 GB/256 GB) – rekomendowana cena detaliczna: 1449 PLN. Smartfon wkrótce pojawi się na polskim rynku.





Motorola moto g56 5G jest również dostępna dla klientów korporacyjnych jako urządzenie w wersji biznesowej, oferujące solidność i niezawodność, a także zaawansowane zabezpieczenia, funkcje zarządzania urządzeniem oraz usługi wsparcia. Ponadto bezpieczeństwo danych zapewnia platforma ThinkShield for mobile.



Specjalnie stworzony dla modelu moto g56 5G pakiet Business Edition zawiera roczny dostęp do usługi Moto Device Manager, dzięki której działy IT mogą łatwo zarządzać urządzeniami zdalnie, a także usługę Zero Touch umożliwiającą masowe i sprawne wdrażanie urządzeń. Pakiet obejmuje też aplikację Moto Safe, która umożliwia administratorom IT blokowanie i wyłączanie na poziomie oprogramowania firmware zgubionych lub skradzionych urządzeń.



Dostępna jest także roczna subskrypcja Moto Software Control, która pomaga klientom biznesowym w zarządzaniu wersjami systemów operacyjnych i aktualizacjami zabezpieczeń na urządzeniach. Uzupełnieniem pakietu są: dodatkowy rok gwarancji, czyste środowisko operacyjne Android i usługa kompensacji emisji CO2 firmy Motorola.



































źródło: Info Prasowe - motorola