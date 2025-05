Samsung Bespoke AI Jet Lite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje Bespoke AI Jet Lite – odkurzacz bezprzewodowy, który odpowiada na potrzeby użytkowników poszukujących urządzenia łączącego moc, lekkość i inteligentne funkcje. Lekka konstrukcja w połączeniu z wysoką wydajnością sprawia, że odkurzacz Bespoke AI Jet Lite zapewnia pełną swobodę użytkowania na co dzień, zarówno podczas szybkiego odświeżania przestrzeni, jak i dokładnego sprzątania całego domu. Dzięki swojej zwrotności z łatwością dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak kanapy, sofy, blaty szafek i stołów, żaluzje czy przestrzenie między meblami i sprzętami domowymi, a nawet schody.







Co więcej, za wysoką moc ssącą do 280 W odpowiada lekki, a zarazem wydajny silnik Hexa Jet, który pracuje z prędkością do 140 tyś. obrotów na minutę, zapewniając stale wysoką moc ssącą i wysoką wydajność na każdym etapie sprzątania.



Inteligentna moc

Nowy model Bespoke AI Jet Lite został wyposażony w tryb odkurzania AI 2.0, który automatycznie rozpoznaje typ powierzchni, od dywanów i wykładzin po twarde podłogi i narożniki. Dostosowuje do niej moc ssącą oraz prędkość obrotów elektroszczotki. Pozwala to osiągnąć maksymalną skuteczność sprzątania przy niższym zużyciu energii (nawet o 14% mniejszym przy użyciu elektroszczotki Jet Dual+ AI i aż o 22% mniejszym przy użyciu elektroszczotki Slim LED+ AI). Ulepszona zwrotność sprawia, że urządzenie jeszcze sprawniej manewruje wokół mebli, a sprzątanie staje się szybsze i wygodniejsze.



Higiena na każdym etapie sprzątania

Bespoke AI Jet Lite dba nie tylko o czystość podłóg, lecz także o jakość powietrza w domu. Zaawansowany system filtracji HEPA zatrzymuje do 99.999% drobnych cząsteczek kurzu, pyłu i alergenów, zapobiegając ich wydostawaniu się na zewnątrz. Dodatkowo, pojemnik na kurz oraz elementy filtracji są łatwe do utrzymania w czystości, dzięki możliwości mycia ich pod bieżącą wodą. A to z kolei pozwala utrzymać wysoki poziom higieny oraz estetyczny wygląd urządzenia.



Dodatkowo stacja czyszcząca All-in-One automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, bez wzbijania się pyłu w powietrze i jednocześnie ładuje baterię. Wystarczy odstawić odkurzacz na stację, a zanieczyszczenia z pojemnika zostaną zassane do worka znajdującego się w stacji. Higieniczne i wygodne rozwiązanie, które niweluje potrzebę ręcznego opróżniania pojemnika na kurz po zakończonym sprzątaniu.



Nowe uzupełnienie szerokiej oferty odkurzaczy Samsung

Bespoke AI Jet Lite to kolejny element bogatej oferty odkurzaczy bezprzewodowych Samsung, obejmującej m.in. najmocniejszy odkurzacz bezprzewodowy, Bespoke AI Jet Ultra o mocy ssącej do 400 W. Nowe modele to odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którym zależy na dopasowaniu sprzętów do indywidualnych potrzeb i stylu życia. Bespoke AI Jet Lite dostępny jest w dwóch kolorach – ciepła szarość oraz złamana biel.



Portfolio odkurzaczy Samsung składa się z linii Bespoke Jet do której należą modele Bespoke AI Jet Ultra, Bespoke AI Jet Lite oraz serii Jet 95 z wolnostojącą stacją ładującą, Jet 85, Jet 75E oraz Jet 65 ze stacją ładującą montowaną do ściany.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG