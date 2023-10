Motorola prezentuje urządzenie z adaptacyjnym wyświetlaczem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Lenovo Tech World’23 Motorola zaprezentowała zarówno swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), jak i koncepcyjne urządzenie z adaptacyjnym wyświetlaczem. Innowacje te imponują fascynującymi funkcjami, a jednocześnie wyznaczają zupełnie nowy poziom możliwości w konstrukcji urządzeń z elastycznym ekranem. Motorola już od wielu lat jest pionierem jeśli chodzi o innowacje i nieustannie wprowadza do swoich urządzeń przydatne oraz przemyślane funkcje. Zaprezentowane na Lenovo Tech World’23 rozwiązania obejmują m.in.: zaawansowanego asystenta osobistego jak i generowanie spersonalizowanych motywów z wykorzystaniem AI.







Zaprezentowane podczas Lenovo Tech World’23 nowe urządzenie koncepcyjne firmy Motorola wyposażone jest w elastyczny ekran pOLED o rozdzielczości FHD+. Urządzenie można zaginać oraz nadawać mu różne kształty – stąd idea adaptacyjnego wyświetlacza. Stanowi ono rozwinięcie innowacji w zakresie ekranu oraz rozwiązań mechanicznych stosowanych dotychczas w składanych oraz zwijanych urządzeniach, zarówno smartfonach jak i komputerach osobistych.



Z koncepcyjnego urządzenia można korzystać tak samo jak ze standardowego telefonu z Androidem (gdy leży na płasko), ale można go też wygiąć. Wyświetlacz ma przekątną 6.9”, ale po ustawieniu w pionowej pozycji użytkownik ma do dyspozycji ekran o przekątnej 4.6”. Zamiast wkładać je do kieszeni można je owinąć wokół nadgarstka, aby korzystać z niego w drodze – daje to podobne doświadczenia jak korzystanie z zewnętrznego ekranu w składanym smartfonie razr 40 ultra.

































Źródło: Info Prasowe - motorola