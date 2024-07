Motorola razr 50 - składany smartfon na rynku trafił do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola razr 50 oficjalnie trafiła do sprzedaży w Polsce. Ikoniczny design smartfona w połączeniu z nowoczesną technologią wspieraną przez sztuczną inteligencję oferuje prestiż zbliżony do flagowca, a dostępny jest w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Motorola razr 50 wyznacza trendy i ma duży zewnętrzny wyświetlacz o uniwersalnej funkcjonalności. Nie jest on tylko dodatkiem służącym do wyświetlania powiadomień, ale w pełni użytecznym drugim ekranem, na którym podobnie jak w droższym modelu razr 50 ultra, użytkownik może uruchomić większość aplikacji mobilnych.







Smartfon pozwala również korzystać z pomocy sztucznej inteligencji Google Gemini1 na zewnętrznym ekranie, dając błyskawiczny dostęp do Zdjęć Google oraz panelów Spotify (łatwe zarządzanie muzyką) oraz Bose (sterowanie słuchawkami z serii moto buds oraz słuchawkami marki Bose).



Składany smartfon w atrakcyjnej cenie

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością w modelu razr 50 jest pełnowymiarowy wyświetlacz zewnętrzny pOLED o przekątnej 3,6”, który oferuje bardzo szeroką funkcjonalność i można na nim uruchamiać liczne aplikacje mobilne. Po rozłożeniu urządzenia użytkownik ma dostęp do głównego, znacznie większego ekranu Foldable AMOLED o przekątnej 6.9” w rozdzielczości FHD+, z odświeżaniem do 120 Hz.



Motorola razr 50 wykorzystuje nowy procesor MediaTek Dimensity 7300X i posiada 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej ROM w standardzie UFS 2.2. Bateria ma pojemność 4200 mAh i ładuje się z mocą 30 W (lub 15 W bezprzewodowo). Podobnie jak w droższym modelu razr 50 ultra znajdziemy tu głośniki stereo oraz trzy mikrofony. Smartfon wspiera nowoczesny standard eSIM. Główny aparat może z powodzeniem zostać wykorzystany do robienia selfie. Składa się z modułu 50 Mpx (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) wspieranego przez ultraszerokokątny sensor 13 Mpx (f/2.2). Przedni aparat to oczko 32 Mpx (f/2.4).



Od strony designu motorola razr 50 nie ustępuje droższemu modelowi razr 50 ultra. Smartfon wykończony jest wegańską skórą w trzech wersjach kolorystycznych: stalową(Koala Gray), jasnoszarą (Beach Sand) oraz pomarańczową (Spritz Orange). Konstrukcja jest równie solidna i niezawodna. Certyfikacja IPX81 chroni urządzenie przez przypadkowym zalaniem, a także umożliwia jego umycie pod bieżącą wodą czy nawet zanurzenie. W zestawie sprzedażowym znajdziemy dedykowane etui, które pozwala przewiesić smartfon przez ramię lub zawiesić urządzenie na szyi.



Motorola razr 50 dostępna jest z Androidem 14 wzbogaconym o nowoczesną i niezwykle lekką nakładkę Hello UX, która zapewnia wyjątkowo szeroki zakres personalizacji oraz intuicyjną obsługę. Smartfon daje użytkownikowi dostęp do licznych i wciąż rozszerzanych funkcji moto ai – generatywnej sztucznej inteligencji, która pozwala personalizować urządzenie i zwiększa jego fotograficzny potencjał.



Motorola razr 50 z ofertą promocyjną na start sprzedaży

Motorola razr 50 (8/256 GB) debiutuje w Polsce, w rekomendowanej cenie detalicznej 3999 PLN. Smartfon można zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet i Moliera2, ale również na stronach sprzedaży eLenovo oraz Sferis. Motorola razr 50 trafi także do oferty operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile.



Kupując smartfon pomiędzy 10 a 23 lipca (włącznie), konsumenci mogą skorzystać z programu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 500 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny. Szczegółowe informacje nt. programu „Trade in. Trade up” oraz lista smartfonów, które konsument może oddać do recyklingu, są dostępne na stronie programu.





























źródło: Info Prasowe - motorola