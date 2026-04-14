Motorola razr fold już dostępna w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce wystartowała przedsprzedaż smartfona motorola razr fold, której towarzyszą dwie akcje promocyjne. Klasyczna wersja urządzenia dostępna jest z cashbackiem w wysokości 1500 zł. Z kolei nabywcy limitowanej edycji FIFA World Cup 26™ mogą otrzymać bilety na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Motorola razr fold to pierwszy w historii marki smartfon składany w formacie książkowym (foldable), czyli wzdłuż dłuższej krawędzi urządzenia. To także najnowszy przedstawiciel legendarnej rodziny razr. Konstrukcja modelu sprawia, że jest on odpowiedni zarówno dla osób intensywnie korzystających z multimediów, jak i dla kreatywnych profesjonalistów oraz przedsiębiorców. Do każdego egzemplarza sprzedawanego w Polsce dołączany jest rysik moto pen ultra, umożliwiający pełne wykorzystanie funkcji wielozadaniowych.







Dopracowany w każdym wymiarze

To, co wyróżnia razr fold na tle konkurencji, to dopracowany design – zarówno od strony inżynieryjnej, jak i wizualnej. Smartfon wyposażono w dwa wyświetlacze: zewnętrzny o przekątnej 6.6 cala (pOLED, jasność do 6000 nitów, odświeżanie 165 Hz) oraz wewnętrzny ekran LTPO 2K o przekątnej 8.09 cala. Konstrukcja oparta jest na zawiasie typu tear-drop ze stali nierdzewnej, co pozwoliło uzyskać grubość zaledwie 4.55 mm po rozłożeniu. Ekran zewnętrzny chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Mocnym atutem urządzenia jest także moduł fotograficzny wykorzystujący rozwiązania znane z modelu motorola signature. Według testów DXOMARK, motorola razr fold zajmuje czołową pozycję wśród składanych smartfonów pod względem możliwości fotograficznych (164 na 175 punktów w benchmarku i certyfikat DXOMARK Gold 2026).



Na zestaw aparatów składają się:

• główny aparat 50 Mpx (Sony LYTIA 828), f/1.6, OIS, wideo 8K i Dolby Vision;

• ultraszerokokątny 50 Mpx (122°), f/2.0 z trybem Macro Vision od 3.5 cm;

• teleobiektyw peryskopowy 50 Mpx (Sony LYTIA 600), 3x zoom optyczny, OIS oraz do 100x Super Zoom Pro wspierany przez AI;

• aparat do selfie 32 Mpx (zewnętrzny ekran);

• aparat 20 Mpx (wewnętrzny ekran).



Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. System chłodzenia cieczą zapewnia stabilną pracę, a bateria o pojemności 6000 mAh umożliwia nawet do 59 godzin działania w cyklu mieszanym. Smartfon obsługuje ładowanie TurboPower 80 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W. Motorola razr fold została zaprojektowana z myślą o trwałości i długoletnim użytkowaniu – spełnia wymogi standardu IP49. Producent zapewnia także 7 lat aktualizacji systemu Android (siedem kolejnych wersji OS) oraz 7 lat aktualizacji łatek bezpieczeństwa.



Kolory Pantone i edycja FIFA World Cup 26

Razr fold oferowany jest w dwóch wariantach. W wersji klasycznej dostępne są kolory: PANTONE Blackened Blue (czarny) oraz PANTONE Lily White (perłowy). Edycja limitowana FIFA World Cup 26™ wyróżnia się wykończeniem z oficjalnym logotypem turnieju wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej 24-karatowym złotem.



Przedsprzedaż w Polsce i szczegóły promocji

Dla każdego z wariantów motorola razr fold przygotowano odrębną ofertę promocyjną w ramach przedsprzedaży. Klasyczna edycja razr fold (16/512 GB), dostępna w kolorach Pantone, oferowana jest w rekomendowanej cenie detalicznej 9999 PLN z cashbackiem w wysokości 1500 PLN. Przedsprzedaż prowadzona jest przez partnerów marki – sieci handlowe: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Sferis.pl oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie, a także operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Zamawiając smartfon w dniach od 13 kwietnia do 13 maja 2026 roku, klienci mogą skorzystać z premii pieniężnej. Środki zostaną zwrócone na konto po rejestracji produktu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie motopromocja.pl.

































źródło: Info Prasowe - motorola