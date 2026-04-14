Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatch Hama 7020 wjeżdża na salony i siłownię. Elegancki, funkcjonalny i łaskawy dla portfela. Najnowszy model, przeznaczony dla pań, charakteryzuje się solidną obudową i okrągłą złotą kopertą, dotykowym ekranem AMOLED, modułami GPS i Bluetooth 5.3, wbudowanym mikrofonem oraz głośnikiem, a także baterią pozwalającą na co najmniej 8 dni ciągłej pracy. Model Hama 7020 już z daleka wyróżnia się wyglądem i estetyką, która jest skierowana do płci pięknej. Został wyposażony w silikonową kopertę o wymiarach 4.3 x 1.2 x 5.1 cm. Całość uzupełnia nieruchomy bezel o złotym kolorze, która właśnie dodaje mu nowoczesnego i kobiecego charakteru. Zegarek waży 37 gramów. Gumowy biały pasek można wygodnie regulować w zakresie od 14.9 do 22.2 cm, zaś jego szerokość to 2 cm. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, bo można korzystać zarówno z dotykowego ekranu, jak i z dwóch podłużnych fizycznych przycisków umieszczonych z boku koperty.







Napiszkowany nowoczesną elektroniką

Na froncie znalazł się 1.32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i jasności 600 nitów. Nie tylko wygląda on efektownie, ale też zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu, nasycone kolory, głęboką czerń, szerokie kąty widzenia i energooszczędną pracę. Dzięki temu codzienne korzystanie z zegarka jest po prostu komfortowe, nawet przy ostrym słońcu. Model Hama 7020 dobrze odnajduje się również tam, gdzie liczą się ruch i samodzielność. Wbudowany moduł GPS pozwala zapisywać trasę podczas aktywności, takich jak bieganie trekking czy jazda na rowerze, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Przyda się też wtedy, gdy chcemy mieć pod kontrolą swoje położenie podczas bardziej wymagających wypraw, choćby w górach.



W kontakcie ze światem

Zegarek korzysta z technologii Bluetooth 5.3, więc bez problemu łączy się ze smartfonem i rozszerza jego możliwości na nadgarstku. Umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, a także wygodne sterowanie funkcjami muzycznym. Na ekranie można sprawdzać SMS-y, wiadomości, maile oraz powiadomienia z mediów społecznościowych, bez ciągłego sięgania po smartfon O połączeniach i nowych komunikatach przypominają także wibracje. Dodatkowym udogodnieniem jest obsługa asystentów głosowych Alexa i Siri.



Pod względem funkcji sportowych prezentowany smartwatch naprawdę ma się czym pochwalić. Oferuje wsparcie dla aż 110 dyscyplin, w tym m.in. treningu siłowego, tenisa, biegania, piłki nożnej, jogi, jazdy na rowerze czy pływania. Nie mogło tu także zabraknąć przydatnych czujników i funkcji pomiarowych: kompasu, krokomierza, licznika spalonych kalorii, pomiaru dystansu, pulsometru oraz pulsoksymetru monitorującego poziom natlenienia krwi. To jednak dopiero początek. Smartwatch pomaga również lepiej analizować aktywność i regenerację organizmu. Użytkowniczka może śledzić takie parametry jak efekt treningu aerobowego, zmienność tętna, wynik energetyczny czy zalecany czas odpoczynku związany z VO2max. Zegarek przypomina także o zbyt długim braku ruchu, wspiera monitorowanie cyklu menstruacyjnego, a dodatkowo pozwala obserwować poziom stresu oraz jakość snu - również z podziałem na jego fazy i punktową oceną nocnego wypoczynku.



Sprytny i trwały

Model Hama 7020 sprawdzi się bez problemu w mniej sprzyjających warunkach. Urządzenie spełnia normy odporności IP68 i 3 ATM, co oznacza ochronę przed kurzem, wilgocią, zachlapaniami oraz możliwość zanurzenia na głębokość do 30 metrów. Deszcz, trening czy kontakt z wodą nie powinny więc robić na nim większego wrażenia. Jak najbardziej da się z nim więc pływać. Na uwagę zasługuje też czas pracy. Litowo-polimerowy akumulator o pojemności 350 mAh pozwala nawet na 8 dni intensywnego użytkowania. Gdy potrzebne jest oszczędzanie energii, można skorzystać z odpowiedniego trybu. Pełne ładowanie trwa około 150 minut, a energię uzupełnia się za pomocą magnetycznej ładowarki dołączonej do zestawu, z kablem zakończonym złączem USB-A. Całokształt uzupełnia darmowa aplikacja Hama FIT Move, dostępna w Google Play. Po zainstalowaniu jej na smartfonie i sparowaniu urządzeń przez Bluetooth można wygodnie zarządzać ustawieniami zegarka, a także personalizować jego wygląd, np. wybierając tarczę z szerokiej gamy gotowych motywów.



Smartwatch Hama 7020 ma dziś premierę, a jego sugerowana cena katalogowa wynosi zaledwie… 299.99 PLN.

























źródło: Info Prasowe - HAMA