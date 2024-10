Motorola rozpoczyna w Polsce sprzedaż lokalizatora moto tag

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Motorola wprowadziła do sprzedaży w Polsce moto tag - pierwszy w historii marki lokalizator kompatybilny z ekosystemem Androida. Dzięki szerokiej integracji z usługami Google można go używać na całym świecie. Moto tag oferuje możliwość zlokalizowania oznaczonych nim przedmiotów. Został zaprojektowany do współpracy z usługami trackingu Google, umożliwiając użytkownikom dokładne określenie lokalizacji oznaczonych przedmiotów. Działa jednocześnie w paśmie Bluetooth (LE) oraz w technice komunikacji UWB (Ultra Wideband). Do śledzenia wykorzystuje globalną sieć Google Find My Device (Google Znajdź moje urządzenie).







Po sparowaniu ze smartfonem z systemem Android obsługującym technologię Ultra Wideband (takim jak choćby motorola edge 50 ultra), moto tag zapewnia wysoką precyzję śledzenia. Dane o lokalizacji są szyfrowane na każdym etapie, co oznacza, że tylko właściciel lokalizatora lub osoba, której właściciel udostępnił moto tag w aplikacji Find My Device, może namierzyć jego pozycję. Moto tag posiada specjalny przycisk wielofunkcyjny. Wystarczy jedno naciśnięcie, aby zadzwonił smartfon użytkownika, pomagając mu łatwo znaleźć zgubione urządzenie.



Kształt moto tag został zaprojektowany specjalnie w taki sposób, aby pasował do większości lokalizatorów innych firm dostępnych na rynku. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przymocować go do wszystkich swoich cennych przedmiotów. Ponadto jego solidna konstrukcja, potwierdzona certyfikatem IP67, chroni przed kurzem, brudem oraz podczas zanurzenia w słodkiej wodzie. Użytkownicy mogą być również spokojni, wiedząc, że bateria moto tag wytrzyma cały rok i jest łatwa do wymiany, co czyni lokalizator niezawodnym i trwałym rozwiązaniem.



Moto tag w Polsce: cena i dostępność

Lokalizator moto tag debiutuje w Polsce w dwóch kolorach: zielonym oraz granatowym. Jego rekomendowana cena detaliczna to 169 złotych, ale pakiet czterech lokalizatorów można zakupić w promocyjnej cenie 599 PLN. Moto tag będzie dostępny w sieciach handlowych RTV Euro AGD, x-kom (pojedynczo oraz w pakiecie), a także w ofercie Media Expert, Media Markt oraz T-Mobile (wyłącznie pojedynczo).























źródło: Info Prasowe - motorola