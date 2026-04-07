Motorola rozszerza ofertę w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 7 kwietnia w Polsce będzie można kupić cały szereg nowości firmy Motorola. Do sprzedaży trafiają zapowiedziane niedawno smartfony edge 70 fusion i moto g77, g67, g17/g17 power, nowe modele słuchawek, głośnik Bluetooth, a także kolejna generacja lokalizatora. Najbardziej oczekiwaną premierą sklepową jest średniopółkowy smartfon motorola edge 70 fusion zaprezentowany podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Smartfon dostępny jest równieąż w limitowanej edycji stworzonej w ramach partnerstwa z FIFA dla fanów piłki nożnej - FIFA World Cup 26 Collection, zawierającej w zestawie słuchawki moto buds bass.







Wśród smartfonowych nowości znalazły się również niedrogie modele z rodziny moto g – dostępne w różnych wariantach pamięci oraz wersjach kolorystycznych Pantone: moto g77, moto g67, moto g17 oraz moto g17 power. Sklepowy debiut w Polsce mają także zaprezentowane w ostatnich miesiącach akcesoria na rok 2026. Motorola wprowadziła do Polski nowość w swojej ofercie - głośnik Bluetooth moto sound flow z technologią Sound by Bose oraz kolejną generację lokalizatora – moto tag 2. Dla fanów muzyki oraz słuchaczy podcastów i audiobooków przygotowano także trzy modele słuchawek. Moto buds 2 plus (w tym wersja z kryształami Swarovski), moto buds 2 oraz moto buds bass – pełen przekrój oferty dla bardziej, ale też mniej wymagających.



Dostępność i ceny smartfonów

Nowe modele smartfonów Motorola będą wprowadzane do sprzedaży w Polsce od 7 kwietnia, przy czym pełna dostępność konkretnych modeli u poszczególnych partnerów może być zróżnicowana (np. urządzenia w sprzedaży zadebiutują w kolejnych dniach po 7 kwietnia). Pełna lista modeli i wersji pojemnościowych wraz z rekomendowanymi cenami detalicznymi znajduje się poniżej:

· Zestaw motorola edge 70 fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26™ Collection (5200 mAh) ze słuchawkami moto buds bass – cena 2499 PLN. Dostępność w sklepach: Media Expert i Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa).

· Motorola edge 70 fusion 12/256 GB (7000 mAh) – cena 2299 PLN. Kolory: grafitowy, zielony, fioletowy i błękitny. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Play, T-Mobile i Orange.

· Motorola edge 70 fusion 8/256 GB (7000 mAh) – cena 1999 PLN. Kolory: grafitowy, zielony, fioletowy i błękitny. Dostępność w sklepach: Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa). Dostępność u operatorów: T-Mobile i Orange.

· Motorola moto g77 8/128 GB - cena 1399 PLN. Kolory: morski i ciemnobrązowy. Dostępność u operatorów: Plus i T-Mobile.

· Motorola moto g77 8/256 GB - cena 1599 PLN. Kolory: morski i ciemnobrązowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Action, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa). Dostępność u operatorów: Orange i Play.

· Motorola moto g77 12/256 GB - cena 1899 PLN. Kolory: morski i ciemnobrązowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro.

· Motorola moto g67 4/128 GB - cena 1199 PLN. Kolory: szary i oliwkowy. Dostępność w sklepach: Media Expert, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa).

· Motorola moto g67 8/128 GB - cena 1299 PLN. Kolory: szary i oliwkowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Play i T-Mobile.

· Motorola moto g67 8/256 GB - cena 1499 PLN. Kolory: szary i oliwkowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro.

· Motorola moto g17 4/128 GB – cena 999 PLN. Kolory: stalowy i niebieski. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Plus.

· Motorola moto g17 8/128 GB – cena 1099 PLN. Kolory: stalowy i niebieski. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro.

· Motorola moto g17 power 8/256 GB (6000 mAh) – cena 1299 PLN. Kolory: stalowy i niebieski. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Play.



Dostępność i ceny akcesoriów

Nowe akcesoria Motorola będą wprowadzane do sprzedaży w Polsce od 7 kwietnia, przy czym dostępność konkretnych urządzeń u poszczególnych partnerów może być zróżnicowana (np. zadebiutują w kolejnych dniach po 7 kwietnia). Pełna lista akcesoriów wraz z rekomendowanymi cenami detalicznymi znajduje się poniżej:

· Głośnik moto sound flow – cena 799 PLN. Kolory: czarny i brązowy. Dostępność w sklepach: X-kom, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), eLenovo.

· Słuchawki moto buds 2 plus (edycja z kryształami Swarovski) – cena 899 PLN. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa). Dostępność u operatorów: T-Mobile.

· Słuchawki moto buds 2 plus – cena 599 PLN. Kolory: biały, fioletowy i granatowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Plus i T-Mobile.

· Słuchawki moto buds 2 – cena 299 PLN. Kolory: pudrowy róż, miętowy i czarny. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, Oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Plus.

· Słuchawki moto buds bass – cena 199 PLN. Kolory: zielony, niebieski i ciemnoszary. Dostępność w sklepach: Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Neonet, Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Plus.

· Lokalizator moto tag 2 – cena 149 PLN (1 sztuka) lub 499 PLN (zestaw 4 sztuk). Kolory: pomarańczowy i jasnobrązowy. Dostępność w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet, Showroom Lenovo i Motorola (Warszawa), Action, Max elektro, Delkom, Teletorium.pl, Vobis.pl, eLenovo, oficjalny sklep Allegro. Dostępność u operatorów: Plus.

































źródło: Info Prasowe - motorola