Data premiery World of Warships: Legends na PC ujawniona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej World of Warships, z radością ogłasza, iż World of Warships: Legends wcześniej dostępne na konsolach i urządzeniach mobilnych, trafi na PC już 4 maja. Ponadto, aktualizacja 15.3 już teraz dostępna jest w World of Warships razem ze świeżą zawartością w postaci całkowicie nowego, niezwykle niebezpiecznego niemieckiego niszczyciela IX poziomu ZH-1 w Stoczni. Gracze mogą też wziąć udział w dwóch, wypakowanych nagrodami przepustkach wydarzenia oraz przygotować się na ósmą falę współpracy z serią Azur Lane.







World of Warships: Legends na PC

World of Warships: Legends wpłynie na PC 4 maja 2026 roku. Gra będzie dostępna od godziny 13:30 i przeniesie pełną akcji morską przygodę znaną z konsol i urządzeń mobilnych na Steam, Microsoft Store oraz Xbox Game Pass. Wirtualni kapitanowie będą mogli rozpocząć żeglugę od nowa lub zalogować się do istniejących kont, aby kontynuować swoją przygodę dzięki pełnej cross-progresji.



Niemiecki niszczyciel ZH-1 w Stoczni

Nowy niemiecki niszczyciel, ZH-1 IX poziomu nadpłynął do Stoczni, gdzie będzie można go przygotować do walki w ramach 20 etapów konstrukcji. Powstały na podstawie historycznego okrętu o tej samej nazwie, który służył u brzegów Francji podczas II wojny światowej, ZH-1 wyposażony jest w serię dział kalibru 120mm, niszczycielskie umiejętności nalotów i wszechstronne torpedy. Dzięki swojemu arsenałowi okręt zdolny jest zaskoczyć wroga dewastującymi atakami podwodnymi i z powietrza.



Przepustki wydarzenia - Złoty tydzień i Bitwa na Morzu Koralowym

Aktualizacja 15.3 to podwójna gratka dzięki dwóm niezależnym przepustkom wydarzeń – każda wypełniona nagrodami dostępnymi w 15 poziomach progresji. Drugie linie postępu będzie można odblokować za dublony, zaś kolejne etapy staną się dostępne po ukończeniu obu linii nagradzając śmiałków dodatkowymi nagrodami. W „Bitwie na Morzu Koralowym” do odblokowania pojawią się historyczni dowódcy, którzy brali udział w tytułowej bitwie - Robert Dixon i Shigekazu Shimazaki. Towarzyszyć im będą: amerykański niszczyciel premium Monaghan VI poziomu, nowy kamuflaż na stałe oraz znacznie więcej nagród za progresję wydarzenia. Z kolei w „Złotym Tygodniu” znajda się: okolicznościowy kamuflaż na stałe, dowódca Masaru Tadamatsu, japoński pancernik VI poziomi Ise, nowy efekt zniszczenia wroga „Złoty opady” i jeszcze więcej nagród. Od 9 kwietnia gra World of Warships będzie również dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass. Seria misji bitewnych oferujących kontenery, 1000 dublonów i dodatkowe bonusy przygotują nowych kapitanów do walki na wirtualnych morzach.



Azur Lane powraca do Warships razem serią usprawnień gry

Ósma fala Azur Lane trafia do World of Warships, przynosząc ze sobą jeszcze więcej tematycznej zawartości. Od 29 kwietnia do 17 czerwca gracze mogą korzystać z nowości w postaci 6 okrętów, okolicznościowych skórek i pamiątkowych flag, a także dowódczyń gotowych przejąć inicjatywę w bitwach. Ostatnim elementem nowej aktualizacji są poprawki w rozgrywce i usprawnienia gry. Od teraz Punkty celu będą wyświetlane zarówno podczas, jak i po bitwie dając graczom możliwość analizy swojego wkładu w wynik meczu. Szereg zmian zostanie wprowadzony w trybie Dominacji, na mapie Pasma górskiego oraz w rozgrywce lotniskowcami w celu usprawnienia ogólnego doświadczenia z gry.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming