HONOR prezentuje MagicPad4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR przedstawia HONOR MagicPad4 – flagowy tablet o rekordowo smukłej konstrukcji i grubości zaledwie 4.8 mm. Jako pierwszy w branży tablet wyposażony w 3-nanometrowy procesor Snapdragon 8 Gen 5, łączy topową wydajność z ekranem OLED 165 Hz oraz zestawem narzędzi AI zwiększających produktywność, oferując poziom pracy porównywalny z komputerami PC. Zaprojektowany z myślą o przełamywaniu barier między ekosystemami, MagicPad4 zapewnia płynną łączność między urządzeniami różnych marek, w tym także z iPhonem, iPadem i komputerami Mac.







Rekordowo smukła konstrukcja i doskonała mobilność

HONOR MagicPad4 ustanawia nowy rekord jako najsmuklejszy tablet, jaki kiedykolwiek stworzono, mierząc zaledwie 4.8 mm grubości - mniej niż 5.1 mm w przypadku iPada Pro. Przy wadze około 450 g jest również najlżejszym tabletem w swoim rozmiarze, co udało się osiągnąć dzięki konstrukcji „Crescent Structure” oraz specjalnemu włóknu klasy lotniczej, które zwiększa sztywność o 30%, a jednocześnie redukuje wagę o 32%. W pełnej konfiguracji - z klawiaturą i rysikiem - całość waży około 852 g, co sprawia, że cały zestaw jest lżejszy niż 13-calowy MacBook Air.



Ekran OLED 165 Hz z rozwiązaniami chroniącymi wzrok

Wyposażony w 12.3-calowy ekran OLED, MagicPad4 oferuje 93-procentowy stosunek ekranu do obudowy oraz ultrawąskie ramki o szerokości 4 mm, zapewniając prawdziwie bezramkowe wrażenia wizualne. Wyświetlacz obsługuje wiodącą w branży częstotliwość odświeżania 165 Hz, rozdzielczość 3000 × 1920 pikseli oraz szczytową jasność HDR na poziomie 2400 nitów, gwarantując wyjątkową płynność obrazu i dobrą widoczność w plenerze. Ekran wyświetla 1.07 miliarda kolorów i posiada certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające niski poziom emisji światła niebieskiego oraz brak migotania6, dbając o komfort użytkownika podczas długiej pracy. W trosce o wzrok użytkowników zastosowano także siedem technologii poprawiających komfort oglądania, w tym ściemnianie PWM 5280 Hz, unikalny w branży Chip-Level AI Defocus Display oraz pionierską DOT Eye Comfort Technology.



Flagowa wydajność oparta na architekturze 3 nm

MagicPad4 to pierwszy na świecie tablet wyposażony w 3-nanometrowy procesor Snapdragon 8 Gen 5, zapewniający bezkompromisową szybkość działania i wydajność nowej generacji. Urządzenie zostało wyposażone w osiem głośników z technologią HONOR Spatial Audio7, co przekłada się na bardziej immersyjne doświadczenia multimedialne i wyraźniejszą komunikację. Za tą mocą stoi bateria o pojemności 10 100 mAh z obsługą 66W8 HONOR SuperCharge, gwarantująca całodzienną produktywność i szybkie ładowanie. Utrzymanie wysokiej wydajności wspiera również system chłodzenia HONOR Ice Cooling System, wykorzystujący 13-warstwową architekturę termiczną 3D oraz dużą powierzchnię odprowadzania ciepła wynoszącą 81717 mm².



Produktywność klasy PC i płynna łączność

MagicPad4 zamienia się w prawdziwe narzędzie do pracy po uruchomieniu PC Mode. Ten inteligentny interfejs zapewnia doświadczenie pracy na poziomie komputera stacjonarnego, oferując system zarządzania plikami klasy PC, paski nawigacyjne oraz pełne wsparcie dla myszy. Użytkownicy mogą korzystać ze znanych skrótów klawiaturowych, takich jak Ctrl+C, Alt+Tab czy zaawansowane gesty wielokrotnego zaznaczania, aby obsługiwać rozbudowany system wielu okien. Płynne przejście z interfejsu tabletu do środowiska desktopowego pozwala na wydajny multitasking, który może konkurować z tradycyjnymi laptopami.



Efektywna praca z AI i płynna łączność z iPhone’em, iPadem i komputerami Mac

Poza samą wydajnością MagicPad4 integruje zaawansowane narzędzia AI oraz rozwiązania w zakresie łączności, które usprawniają przepływy pracy. HONOR AI Memo pełni rolę inteligentnego asystenta, automatycznie generując notatki ze spotkań i rozpoznając mówców, a dodatkowe wsparcie zapewniają funkcje takie jak asystent spotkań AI, inteligentne przypomnienia, podsumowania AI czy redukcja szumów głosu oparta na AI. Co więcej, dzięki HONOR Connect urządzenie oferuje płynną łączność między systemami marek, umożliwiając działanie tabletu jako rozszerzonego ekranu dla komputerów Mac oraz natychmiastowe łączenie i udostępnianie treści pomiędzy urządzeniami różnych producentów - teraz również z iPhonem, iPadem i komputerami Mac.



Cena i dostępność

HONOR MagicPad4 będzie dostępny w kolorach szarym i białym. Sprzedaż tabletu w Polsce rozpocznie się 9 kwietnia 2026 r. Urządzenie będzie dostępne w sieci X-kom oraz w HONORSTORE.pl w cenie 3899 PLN za wersję 12 GB + 256 GB. W ramach oferty premierowej, obowiązującej od 9 do 26 kwietnia 2026 r., tablet będzie można kupić 400 PLN taniej, a dodatkowo w zestawie znajdzie się ładowarka HONOR SuperCharge 66W. HONOR MagicPad4 objęty jest również 6-letnim wsparciem w zakresie aktualizacji systemu i zabezpieczeń.











źródło: Info Prasowe - HONOR