Motorola signature w edycji Brilliant Collection debiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Motorola rozpoczyna sprzedaż limitowanej edycji smartfona motorola signature w modowej odsłonie Brilliant Collection z kryształami Swarovski. Wyjątkowy zestaw, składający się z telefonu oraz słuchawek moto buds 2 plus, można już znaleźć w ofercie sieci Orange oraz w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola. Brilliant Collection to limitowane serie wybranych smartfonów Motorola, będące propozycją dla osób, które oczekują nie tylko zaawansowanych możliwości technologicznych, ale także unikalnego designu inspirowanego światem mody i biżuterii. Są one tworzone we współpracy z firmami Pantone i Swarovski. Wnoszą do świata smartfonów luksusowe wzornictwo oraz unikalną kolorystykę, a dodatkowo parowane są ze specjalnymi edycjami akcesoriów.







Najnowsza odsłona Brilliant Collection

Motorola signature w edycji Brilliant Collection czerpie inspirację z nocnego nieba i rozświetlających je konstelacji. Smartfon wykończony został materiałem o fakturze jedwabiu w kolorze PANTONE Violet Indigo, a obudowa zdobiona jest 20 ręcznie osadzonymi kryształami Swarovski. Całość tworzy kompozycję inspirowaną gwiazdami i nadaje smartfonowi unikalny, biżuteryjny charakter. Integralną częścią zestawu są słuchawki moto buds 2 plus z technologią Sound by Bose. Oferują wysoką jakość dźwięku i bardzo dobre parametry redukcji szumów (ANC), a dzięki kryształom Swarovski oraz eleganckiemu etui dopełniają charakter całej kolekcji.



Motorola signature

Motorola signature Brilliant Collection zachowuje wszystkie cechy smartfona klasy ultra-premium, docenionego między innymi za profesjonalne możliwości fotograficzne (aktualnie 9. miejsce i 164 punkty w globalnym rankingu benchmarku DXOMARK). System aparatów obejmuje trzy moduły 50 Mpx (aparat główny, teleobiektyw oraz ultraszerokokątny), a także 50 Mpx aparat do selfie, i jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.



Urządzenie, poza wyrafinowanym wzornictwem, oferuje także ponadprzeciętną wytrzymałość użytkową – zarówno klasę szczelności IP68/IP69, jak i militarny standard MIL-STD-810H. Sercem modelu signature jest wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Nie zabrakło tu szybkiego ładowania – 90 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Bateria ma pojemność 5200 mAh. Smartfon oferuje również jeden z najbardziej czytelnych w swojej klasie ekranów o maksymalnej jasności sięgającej 6200 nitów. Przekątna wyświetlacza Extreme AMOLED to 6,8 cala, a odświeżanie może osiągać wartość 165 Hz, co sprawia, że wyświetlane na ekranie treści są zawsze perfekcyjnie płynne.



Cena i dostępność w Polsce

Limitowany zestaw Brilliant Collection obejmujący smartfon motorola signature (16 GB/512 GB) oraz słuchawki moto buds 2 plus został wyceniony w Polsce na 5999PLN (rekomendowana cena detaliczna).



W ofercie sieci Orange zestaw jest dostępny w wybranych planach taryfowych. Przykładowo w planie L można go zakupić, już od 4680 PLN (rata 130 zł przez 36 miesięcy). Najnowszą odsłonę kolekcji Motorola można znaleźć również w warszawskim Showroomie Lenovo i Motorola.

































źródło: Info Prasowe - motorola