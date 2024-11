Motorola uruchamia otwarty program beta testów moto ai

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wystartowała z programem moto ai beta, który daje możliwość testowania najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji na wybranych modelach smartfonów producenta. Nadchodzące funkcje moto ai można sprawdzić także w Polsce – wystarczy zarejestrować się w programie. Sztuczna inteligencja moto ai jest już dostępna na większości smartfonów Motorola. Odpowiada między innymi za ulepszanie zdjęć oraz za optymalizację wydajności baterii i pracy ekranu. Ułatwia również codzienne korzystanie z urządzeń, dostarczając użytkownikom choćby zaawansowane możliwości personalizacji. Wraz z kolejnymi odsłonami usługi wprowadzane są nowe funkcje, a program moto ai beta powstał po to, aby zaprezentować możliwości sztucznej inteligencji szerszemu gronu użytkowników i przyspieszyć jej rozwój.







Nowości w moto ai beta

Opinie i wrażenia zebrane w ramach beta testów moto ai będą mieć wpływ na kierunek rozwoju sztucznej inteligencji w smartfonach Motorola. Osoby, które zdecydują się zarejestrować w programie, jako pierwsze otrzymają dostęp do zaawansowanych funkcji moto ai - takich jak:

• Catch me up – funkcja, która pozwala być zawsze na bieżąco, dostarczając przygotowanego z pomocą sztucznej inteligencji podsumowania wiadomości oraz powiadomień. Niezależnie od tego na jak długo użytkownik odłoży swój smartfon, aby odpocząć od ekranu, otrzyma krótkie i treściwe podsumowanie tego, co w tym czasie się wydarzyło;

• Pay attention – rozwiązanie, które eliminuje konieczność robienia notatek podczas spotkań i prowadzonych rozmów, pomagając użytkownikowi skupić się na kluczowych wątkach. Po włączeniu nagrywania, moto ai rejestruje, a następnie podsumowuje spotkanie w formie łatwych do przyswojenia notatek i punktów;

• Remember this – inteligentny towarzysz oraz wirtualny asystent, który pozwala zapisać ważne momenty na smartfonie. Moto ai analizuje zdjęcia oraz zrzuty ekranu, interpretując je i zapisując w prywatnym dzienniku użytkownika. Dodając kolejne zdjęcia lub zrzuty ekranu można tworzyć szerszy kontekst, który pozwala sztucznej inteligencji na głębszą interpretację danego wątku.



Ulepszony interfejs i szybszy dostęp do informacji

Niezależnie od tego czy użytkownicy smartfonów Motorola wyszukują informacje korzystając z przeglądarki internetowej, czy też poprzez systemowego asystenta, w ramach moto ai beta mają do dyspozycji nowo zaprojektowany, łatwo dostępny pasek wyszukiwania. Pozwala on szybko znaleźć informacje w sieci oraz ułatwia korzystanie z aplikacji i kontaktów. Daje on również dostęp do nowych zakładek oraz dziennika użytkownika. Dzięki temu, wszystko znajduje się w jednym miejscu, a korzystanie ze smartfona staje się bardziej intuicyjne. Nowe funkcje moto ai można także wywołać za pomocą przyporządkowanego im nowego gestu moto.



Jak wziąć udział w otwartym programie beta testów moto ai?

Obecnie w programie moto ai beta mogą wziąć udział użytkownicy smartfonów: motorola edge 50 ultra, razr 50 ultra oraz razr 50. W pierwszej fazie beta testów usługa dostępna jest w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim – użytkownicy z Polski mogą więc testować nowe rozwiązania wybierając jeden z tych języków. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz zarejestrować się w programie wystarczy odwiedzić stronę moto ai beta.

































źródło: Info Prasowe - motorola